Al via i lavori di preparazione per i concerti di Carmen Consoli e Subsonica

Partiranno domani i lavori di preparazione dell’Area Magna Graecia di Catanzaro Lido predisposti dal sindaco Sergio Abramo in vista dei concerti di agosto di Carmen Consoli e Subsonica, lavori con cui inizierà anche l’intera ristrutturazione in base al nuovo progetto di utilizzo polifunzionale della struttura.

Come è noto, per la nuova edizione della storica “Una Città per Cantare”, l’Area ospiterà gli unici concerti in Calabria della Consoli, il 9 agosto e dei Subsonica, il 13 agosto.

I lavori all’Area Magna Graecia

I lavori previsti prevedono la manutenzione degli impianti elettrici, delle torri faro, dell’impianto antincendio. Inoltre, saranno risistemati i servizi igienici per il pubblico, i camerini per gli artisti e i locali biglietteria.

“Ringrazio il sindaco Abramo – ha detto il promoter – per aver consentito, grazie a questi lavori, che anche questa estate l’Area Magna Graecia possa ospitare due dei più attesi eventi musicali dell’anno. Dalla sua inaugurazione nel 2000, in questi quindici anni, l’Area Magna Graecia ha ospitato alcuni dei più grandi eventi all’aperto dell’intero Sud. Con la sua enorme superficie, collocata strategicamente al centro della costa ionica calabrese, è certamente l’area più idonea della regione per accogliere grandi eventi in condizioni di assoluto confort e sicurezza. Il suo ammodernamento è certamente un bene per l’intera regione, con importanti ricadute di natura promozionale, culturale ed economica per tutto il territorio.”.

Gli allestimenti dei concerti e la prevendita

Imponenti gli allestimenti dei due concerti. La Consoli torna dal vivo con i suoi musicisti dopo anni di assenza e la pubblicazione del nuovo bellissimo album “L’abitudine di tornare”. Anche i Subsonica sono ai vertici di tutte le classifiche con i brani tratti dall’ultimo “Una nave in una foresta”.

Intanto, le prevendite dei due eventi procedono regolarmente nei punti abituali e Ticketone, per entrambi i concerti al prezzo di euro 23 a biglietto. Tutte le informazioni sono reperibili alla segreteria della Show Net tel. 0968441888 e al sito ufficiale www.ruggeropegna.it.

Oltre a far parte di “Una Città per Cantare”, i due eventi sono inclusi nella ventinovesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la prestigiosa rassegna del miglior live d’autore italiano, che ogni anno presenta e premia in Calabria alcuni dei migliori concerti di musica d’autore e popolare.

Il calendario estivo di Fatti di Musica

Al grido di “Fatti di Musica in Calabria”, la rassegna sta per inondare di musica dal vivo l’intera regione. Questo il programma estivo confermato: Cristiano De Andrè il 25 luglio a Jacurso, Caparezza il primo agosto in Piazza Castello di Reggio Calabria, i Sud Sound System il 2 agosto a Palmi, Lodovica Comello star di Violetta il 7 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, Carmen Consoli il 9 agosto all’Area Magna Graecia di Catanzaro, Sergio Cammariere il 10 agosto al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia, Eduardo De Crescenzo il 12 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, i Subsonica il 13 agosto a Catanzaro.

“Fatti di Musica 2015” si chiuderà, poi, al Palacalafiore di Reggio Calabria con l’imponente Opera Musicale “I Promessi Sposi”, con un ricchissimo cast e la regia di Michele Guardì, in replica dal 12 al 14 novembre, compresi spettacoli mattutini per le scuole. Anche per questo importantissimo evento musicale e culturale, la prevendita dei biglietti è regolarmente in corso nei Punti Ticketone e online su www.ticketone.it.

Dove acquistare i biglietti

Segue elenco delle prevendite dei biglietti dei concerti di CARMEN CONSOLI e SUBSONICA a Catanzaro:

CATANZARO: Bar Mignon, corso Mazzini tel. 0961741000; CATANZARO LIDO: Bar Cremino, piazza Anita Garibaldi tel. 096134370; AMANTEA: Bar Santina, viale Regina Margherita tel. 098241135; BOTRICELLO: Bar Royal, via Nazionale tel. 0961973632; CASTROVILLARI: Dany Music, via Mazzini tel. 098127084; COSENZA: Inprimafila, via Alimena n.4 tel. 0984795699; CROTONE: Top Teen, via S. Paternostro tel. 096221889, Aleph Incontro, via Scalfaro tel. 3356283191; DAVOLI: Check Sound, via Nazionale tel. 0967572505; FALERNA MARINA: MTG, via della Libertà 3 tel. 096897092; GIOIA TAURO: Bar Royal, via Roma tel. 0966500963; GIOIOSA MARINA: Golosia, piazza Zaleuco tel. 0964416463; LAMEZIA TERME: Gaia Life, corso Nicotera n. 169 tel. 096823167; Bar Ferrise Dolci, corso G. Nicotera n. 235 tel. 0968446002; Uffici Pegna, corso G. Nicotera n. 237 tel. 0968441888; Tabacchi Sant’Eufemia (davanti Stazione Centrale) tel. 096851681; LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30 tel. 0964232172; MAIDA: Giochi e Scommesse Centro Due Mari (primo piano) tel. 0968750152; MONTEPAONE LIDO: Bar Blu Moon, via Nazionale tel. 3398486044; PALMI: Andrea Cogliandro Eventi, via Poeta n. 90 tel. 0966420282; PAOLA: Bar Zurigo, corso Roma n.85 tel. 0982589442; PIZZO: Bar Dante, piazzetta tel. 0963534150; POLISTENA: Bar Italia, via Trieste n. 54 tel. 0966943559; REGGIO CALABRIA: New Taxi 330, tel. 0965332383; ROCCELLA: Bar Tiche, Piazza S. Vittorio tel. 3470309260; SIDERNO: La Diano Viaggi, via dei Salici n. 4 tel. 0964381397; SOVERATO: Quelli del Toto, via Nazionale tel. 0967521189; TROPEA: Bar Madison, via Libertà tel. 3474579796; VIBO VALENTIA: Tabacchi 23 di Lo Bianco, via Dante Alighieri tel. 0963991781 e in tutti i punti Ticketone (CATANZARO Tabacchi Rotundo, Stazione Sala tel. 0961759632; REGGIO C. Poste Shop Reggio Centro, via Miraglia n. 14 tel. 0965315379 e nei punti di ogni regione – controlla nel sito www.ticketone.it il punto della tua città)