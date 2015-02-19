Al via il Campionato di Dama. Obiettivo? Educare i giovani alla riflessione, alla logica e al rispetto dell’avversario

Il prossimo 22 Febbraio alle ore 14,30, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, si terrà il Campionato Provinciale di Dama internazionale, evento a cui tutti possono partecipare iscrivendosi al torneo dilettantistico.

Anche quest’anno l’attività damistica ha avuto la sua prima competizione il 25 gennaio col Campionato Provinciale di dama Italiana conclusosi con grande soddisfazione da parte del Delegato Provinciale Brunella Putortì che ha dichiarato “Questo e tanto di più cercheremo di fare per i nostri ragazzi, sperando che le Istituzioni ci diano una mano a valorizzare le nostre eccellenze, che rimangono spesso nell’anonimato”.

Da anni la FID – Federazione Italiana Dama, si occupa di avviare i giovani al gioco della dama, inserito negli sport della mente, svolgendo la sua attività in concerto col MIUR,6 presso alcune scuole del reggino e da Ottobre 2014 stringendo un partnerariato con la Casa dei Giovani “Peppe Condello” di Don Valerio Chiovaro, formando a titolo gratuito bambini, ragazzi ed adulti. Impegnati in questa attività sono il Delegato Regionale Tito Cogliandro e il Delegato Provinciale Brunella Putortì.

Obiettivo è educare i giovani alla riflessione, alla logica, al rispetto dell’avversario e alla gestione della sconfitta. Quest’anno ha visto avvicinarsi a questa disciplina molti alunni dell’Istituto Pascoli-Galile, grazie all’interessamento della stessa Putortì che ha creduto fortemente in questo progetto per la valenza degli obiettivi educativi e didattici e che sono andati ad incrementare le file dell’Associazione, al cui interno sono presenti giocatori di rilievo che onorano la nostra Reggio come Natale Laganà, di soli sedici anni, detentore del titolo italiano e che ha partecipato al Campionato Europeo ed è stato convocato dalla Nazionale Italiana per partecipare in Polonia al Campionato Mondiale di Dama italiana. Durante l’anno vengono svolti numerosi tornei a carattere benefico, poiché l’Associazione opera anche nel sociale e i Campionati Provinciali, Regionali ed Interregionali sia di dama italiana che internazionale ed inglese. A maggio i migliori allievi rappresentativi della Regione Calabria parteciperanno ai “GSS – Giochi Sportivi Studenteschi” che, anche quest’anno, avranno luogo a Castiglione della Pescaia nel mese di Maggio, durante il quale i ragazzi della scuola primaria, media e superiore si ritroveranno a confrontarsi con quelli delle altre regioni d’Italia per affrontare la competizione che rappresenta un momento non solo sportivo ma anche fortemente educativo e dove i calabresi hanno sempre ottenuto un podio.