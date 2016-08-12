Al via il concorso fotografico ‘RiScattaReggio’

“RiScatta Reggio”: Un concorso fotografico per promuovere il territorio di Reggio Calabria valorizzandone gli aspetti architettonici, naturalistici, popolari, economici, turistici. E’ l’idea lanciata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. L’obiettivo del Concorso è quello di “promuovere, attraverso la fotografia come forma d’arte, la conoscenza e l’identità storica, artistica, paesaggistica e naturalistica della Città”, con la consapevolezza che “è la cultura la prima vera arma di riscatto per Reggio Calabria”.

Come partecipare al concorso: regole e scadenza

Il Regolamento del Concorso è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it all’indirizzo . Il concorso è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni. Per partecipare basterà inviare alla mail riscattareggio@gmail.com, entro il 30 settembre 2016, una fotografia per ciascuna delle tre categorie individuate: cambiamenti, emozioni, ricordi. L’oggetto del messaggio dovrà contenere il nome del partecipante e nella mail dovranno essere indicate la categoria scelta, il titolo dell’immagine, la didascalia esplicativa e le generalità del partecipante. Saranno accettate foto a colori o in bianco e nero, eseguite sia in luogo interno sia esterno. Non sono ammessi fotomontaggi, né foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. Le foto vincitrici saranno premiate direttamente dal Sindaco, in un’apposita cerimonia che si svolgerà presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, e saranno esposte all’interno del Municipio reggino.