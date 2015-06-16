Al via il torneo Juppiter Service e Legalità

Fino al 26 luglio la “Cittadella dello sport” ospiterà la seconda edizione della kermesse benefica di Calcio a 5.

Prenderà il via questa sera con la gara tra il Kiwanis Club Juppiter e la squadra dei consiglieri comunali di Reggio Calabria, il torneo di Calcio a 5 “Juppiter Service e legalità“.

Dodici squadre in campo per beneficenza

La kermesse sportiva, giunta alla sua seconda edizione, si terrà nella “Cittadella dello sport” di viale Messina e si concluderà il prossimo 26 luglio. Sono dodici le squadre che hanno aderito al torneo, realizzato a scopo benefico: oltre al Kiwanis Club Juppiter, parteciperanno anche la rappresentativa dei Consiglieri Comunali di Reggio Calabria, l’Ordine provinciale dei Geometri e dei Geometri laureati di Reggio, il CRAL Università di Reggio Calabria, il CRAL Consiglio Regionale della Calabria, il S.I.I.P., i Falchi-Wellness, la Vigor (Carabinieri), l’AGIFAR Reggio Calabria, il Kiwanis Club Agorá, il KatanHouse e Special Olympics Team Calabria.

Ed è proprio alla squadra degli Special Olympics team Calabria, che verrà devoluto il ricavato della manifestazione, presentata a Palazzo San Giorgio nel corso di una conferenza stampa.

“L’obiettivo del torneo – ha spiegato il presidente del Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, Francesco Garaffa, organizzatore della manifestazione – è quello di creare una sinergia con tutte le forze buone del territorio, tra istituzioni, ordini professionali e associazioni di volontariato e club service, a favore di chi è meno fortunato di noi e consolidare, con loro, i rapporti di collaborazione avviati da tempo e che stanno già producendo buoni frutti”.

La presidente del Kiwanis Junior Juppiter, Marisa Tiziano, ha spiegato il significato del torneo: “La denominazione ‘Juppiter Service e legalità‘ deriva dal fatto che noi soci del club crediamo che proprio chi per professione o per passione, difende e rappresenta la legalità è’ in grado di comprendere meglio la necessità di aiutare i più deboli. Non a caso, infatti, sono state scelte le squadre tra forze dell’ordine, istituzioni, ordini professionali e club Service, perchè rappresentano un punto di riferimento per tutti noi”.

Gli interventi alla presentazione

Alla presentazione del torneo, è intervento il presidente del Consiglio comunale di Reggio, Demetrio Delfino, che ha sottolineato la “sensibilità dell’amministrazione comunale e la volontà di prendere parte a queste iniziative benefiche, perché c’è sempre bisogno di solidarietà soprattutto nel nostro territorio”.

La presidente degli Special Olympics Luisa Elitro ha ringraziato i soci del Kiwanis “nostri compagni di viaggio, che negli ultimi anni ci hanno sostenuto economicamente grazie ad alcune iniziative. L’auspicio è quello di continuare assieme questo percorso di solidarietà ancora per molto tempo.

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Infine il luogotenente della Divisione Calabria 13 del Kiwanis, Antonio Ielo, si é complimentato per le attività portate avanti dal club Juppiter, “che sta svolgendo un ottimo lavoro per raggiungere gli obiettivi, realizzando service importanti sul territorio a favore dei più giovani e contribuendo a migliorare alcune realtà locali, dando sempre un contributo prezioso anche a tutte le manifestazioni a livello internazionale”.