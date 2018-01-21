É fissata per mercoledì 24 gennaio alle ore 11,00 al piano superiore del bar del Teatro comunale, la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Memorial Mino Reitano, in calendario per sabato 27 gennaio al Cilea, promossa dall’associazione culturale “La vita è così”.

Illustreranno il programma dell’evento, il patron Gegè Reitano (fratello del compianto cantante reggino e storico percussionista dell’orchestra di famiglia) e il direttore artistico Natale Princi. La conferenza sarà moderata dal giornalista Rai Tonino Raffa.

La conduzione dello spettacolo sarà affidata al noto conduttore televisivo Michele Cucuzza (per anni volto storico del TG2) affiancato dall’ex miss Italia Rita Ferraro.

Il Memorial dedicato a Mino Reitano, ha ormai conquistato una sua precisazione collocazione nel panorama dei grandi eventi musicali. Si svolge sempre il 27 gennaio, in coincidenza con la data della morte dello sfortunato artista, che, per oltre quarant’anni, grazie alle sue doti straordinarie, ha incarnato l’orgoglio della Calabria nel mondo dello spettacolo e della musica melodica.