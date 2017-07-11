Al via la III ed. di “Scirocco games – mafia fuorigioco”

“Eppure il vento soffia ancora“, cantava Pierangelo Bertoli. Sulla città, dal 14 al 16 Luglio spirerà forte lo Scirocco. Sulla spiaggia del “Villaggio dei Giovani”, vicino alla stazione Omeca, prenderà vita la terza edizione di “Scirocco games – mafia fuorigioco”.

Una tre giorni nella quale, all’interno del bene confiscato alla ‘ndrangheta che l’associazione Attendiamoci Onlus gestisce ormai da 10 anni, attraverso lo sport si uniranno le realtà associative della città, per lanciare ai reggini un messaggio di legalità.

Non si tratta soltanto di dire un fermo “No” alle mafie, ma di aprirsi a un risoluto “Si” alla speranza, di unirsi, conoscersi, creare relazioni per pensare e costruire insieme il cambiamento.

Un obiettivo che sarà perseguito grazie alle “mini-olimpiadi” a cui le squadre partecipanti (quelle di Attendiamoci Musical, Attendiamoci Sport, Cooperativa Agricola Armo, Csi, Giovani Commercialisti, la squadra di volley “Libertas”, Polizia Penitenziaria San Pietro, Polizia Penitenziaria Arghillà, Polizia Municipale, Associazione italiana arbitri e Associazione Giovani Medici) daranno vita misurandosi nel dodgeball, nel beach volley, nella bandierina e in una particolarissima staffetta a squadre.

Una competizione amichevole tra associazioni, forze dell’ordine, associazioni di categoria e altre realtà cittadine impegnate attivamente nel servizio al territorio.

Il programma delle tre giornate

Si inizia venerdì 14 luglio: alle 19 è previsto l’evento inaugurale con il sorteggio del calendario sportivo e la consegna delle maglie cui seguiranno, a partire dalle 20.30 un buffet e concerto di apertura.

Il giorno dopo, sabato 15 luglio, lo Scirocco comincerà a soffiare sul serio: i giochi sulla spiaggia e le competizioni si fermeranno soltanto per un veloce pranzo: dalle 9 alle 20.30, le squadre si affronteranno sulla spiaggia del Villaggio dei Giovani, trasformata dai volontari di attendiamoci in una “polisportiva” a cielo aperto.

La serata conclusiva e le premiazioni

Si chiude Domenica 16 con un’altra giornata di giochi al cui termine, però, si terrà una serata conclusiva a base di pizza cotta nel forno a legna e musica con la prima data del “Live@village“, il festival musicale targato Attendiamoci che già da tre anni punta sui giovani artisti reggini.

Infine, i vincitori delle competizioni saranno premiati nel corso di una breve cerimonia. Sarà la fine della terza edizione di “Scirocco Games”, aspettando che un altro soffio di speranza, “colpisca” Reggio nell’estate 2018.

Ti attendiamo!

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare la segreteria di Attendiamoci ONLUS all’indirizzo segreteria@attendiamoci.it o consultare il sito internet www.attendiamoci.it.