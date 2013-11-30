Al via la kermesse del ‘Festival cinematografico della Calabria’

di Vincenzo Comi – Tutto pronto per la seconda edizione del ‘Festival cinematografico della Calabria’. Questa mattina presso la sala conferenze della Confcommercio di Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento cinematografico, moderata dalla giornalista Angela Panzera, che vedrà Reggio protagonista del red carpet. Un programma intenso e ricco di appuntamenti.‘La rinascita culturale della nostra città passa anche attraverso manifestazioni come queste – afferma L’Assessore alla Cultura della Regione Calabria Mario Caligiuri – Il Festival cinematografico della Calabria rientra tra i cosiddetti grandi eventi ovvero tra quelli che vengono riproposti ogni anno per dare una stabilità e continuità al sistema culturale. Reggio è sempre più protagonista del cinema italiano. Di recente è stato anche girato anche il film ‘Il giudice meschino’ tratto dal libro dello scrittore calabrese Mimmo Gangemi e che andrà in onda in prima serata a febbraio su Rai Uno. Questa manifestazione ha un triplice obiettivo – conclude l’assessore Caligiuri – Contribuire ai consumi culturali fondamentali per la rinascita civile, partecipare allo sviluppo economico e promuovere l’immagine del nostro territorio. La natura della Calabria è una natura culturale. Dobbiamo rinascere attraverso la cultura che è il nostro strumento di riscatto.’Ad aprire quotidianamente il “Reggio Calabria Film Fest”, saranno le matinè, gli incontri che vedranno la partecipazione degli studenti reggini.

Il programma dal 2 al 5 dicembre tra film e dibattiti

Il primo appuntamento del Filmfest di Reggio Calabria si terrà lunedì 2 alle 10.30 con la sezione “Voci di dentro” e la proiezione del film:“Testimone a rischio” di Pasquale Pozzessere che darà il “la” a Giuseppe Minutoli (magistrato) a moderare il primo dibattito sui temi della legalità.Molto più intensa la seconda giornata. Si parte con il film “Giovanni Falcone” di Giuseppe Ferrara, cui seguirà alle 11 il workshop con il regista reggino Fabio Mollo. Alle 12,30 la conferenza stampa con gli ospiti e alle 16 retrospettiva. ‘L’animazione italiana del 2000”.La sera del 3 l’evento tanto atteso. Al Multisala ‘Lumiere’ alle 20:30 si terrà l’anteprima del film di Mollo, e a seguire l’incontro con il cast al Politeama Siracusa. Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist, Valentina Lodovini, Alessandra Costanzo e il regista Fabio Mollo, presenteranno ‘Il Sud è Niente’.Il festival continua al Siracusa il 4 dicembre con “Terraferma” di Emanuele Crialese. Alle 16 al Siracusa retrospettiva “A passo uno. L’animazione italiana del 2000’ e alle 22:00 l’incontro con Demetrio Casile, Alessio Di Clemente e Giada Desideri. A seguire la proiezione del film ‘Melina – con rabbia e con sapere’ di Demetrio Casile.

Giovedì 5 dicembre presso la casa circondariale di Reggio Calabria si terrà un evento speciale: la proiezione del film “Maradona” di Emir Kusturica, e l’incontro con Sasà Striano ed Enrico Buonomo. Al Siracusa verrà proiettato alle 10:30 “I cento passi” di Marco Tullio Giordana.

Presso l’Accademia delle Belle Arti alle 15 si terrà il “Casting web series “Fuori stagione” con il regista Fabio Tagliavia e l’autore Luca Secci.

Il 6 e il 7 dicembre: tavola rotonda, film e chiusura

Il 6 dicembre, l’accademia ospiterà alle 10.30 la Tavola rotonda “L’animazione d’autore in Italia negli anni duemila” mentre al Siracusa la maratona cinematografica continua alle 16:00. Alle 18 la proiezione di “Amiche da morire” di Giorgia Farina. Alle 21 arrivano sul red carpet reggino Claudia Gerini e Sabrina Impacciatore. A seguire Tulpa di Federico Zampaglione e ‘In…Videoclip’ di Tony Esposito.

La kermesse si chiude il 7 dicembre presso l’aula magna dell’Accademia delle Belle Arti con una tavola rotonda alle 10:00 con ‘Lab Ciak e Regia in collaborazione con l’associazione Nazionale Videografi. Dopo le proiezioni di ‘Bella Addormentata’ di Marco Bellocchio e ‘Fiabeschi torna a casa’ di Max Mazzotta, alle 21:00 l’incontro con Daniele Liotti, Andrea Bosca, Fabrizio Falco, Max Mazzotta, Brunori sas.‘Verranno presentati oltre 40 film in tutta la Calabria – spiega Michele Geria , direttore organizzativo del Festival Cinematografico della Calabria – Saranno presentate in anteprima le pellicole ‘Il Sud è niente’ del reggino Fabio Mollo, ‘Ti ho cercato in tutti i necrologi’ di Giancarlo Giannini girato in Aspromonte e ‘Amiche da morire’ di Giorgia Farina. Giovedì 5 presso la Casa Circondariale di Reggio si terrà inoltre un evento speciale. Sasà Striano e Carmine Paternoster incontreranno i detenuti e racconteranno la propria esperienza. Dal 2005 la Fondazione Calabria Film Commission lavora per una valorizzazione del territorio e delle sue risorse calabresi. Anche quest’anno Reggio sarà protagonista. Si tratta di un appuntamento importante per la nostra città. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità al lavoro svolto in questi anni.’