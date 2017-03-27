Al via la quinta edizione del corso di editoria e giornalismo

Parte il 5 aprile a Cosenza la quinta edizione del corso di Sophia editoria: lezioni, laboratori e stage per diventare redattori, giornalisti, editor e addetti stampa

Quinta edizione per il corso organizzato da Sophia editoria. Il tema di questa edizione che parte il 5 aprile e si conclude il 15 giugno ha per tema “Cosa raccontare, come informare, chi editare – Corso di editoria, giornalismo e nuovi media”. Il corso, che si terrà allo Scrigno Azzurro della Città dei ragazzi di Cosenza, si avvale dell’esperienza professionale di addetti del settore e offre degli stage formativi per i partecipanti.



Giunto alla sua quinta edizione, il corso intende fornire una formazione trasversale a coloro che desiderano operare nel settore dell’editoria e del giornalismo: futuri redattori, giornalisti, editor, correttori di bozze, addetti ufficio stampa, consulenti letterari.

Programma, ore di lezione e stage

Sessanta ore di lezioni teoriche, esercitazioni in aula, laboratori didattici, esperienze sul campo (servizi giornalistici, interviste, reportage), tre docenti fissi e diversi ospiti, aiuteranno gli allievi a misurarsi al meglio con il mondo della comunicazione e dell’editoria.

Parte integrante del corso saranno gli stage (della durata di 2 mesi continuativi) che, a coronamento della fase teorica, daranno la possibilità agli allievi più meritevoli di approcciarsi direttamente agli strumenti del mestiere, tenendo conto delle competenze e inclinazioni di ciascuno.

La volontà di Sophia editoria è quella di organizzare un corso di editoria e giornalismo a Cosenza nato dalla ferma convinzione che, oggi, nonostante l’imperante descrescita e l’ineludibile stato di “crisi”, la comunità ha ancora bisogno della voce di chi sa raccontare la realtà, di chi sa informare per responsabilizzare, di chi sa curare il confezionamento di quel prodotto molto particolare che risponde al nome di libro.

Sophia editoria ritiene che quelli del giornalista e dell’editore, siano due mestieri in cui la componente creativa si sposa, sin dall’inizio, con l’abilità pratica, due mestieri che fanno delle “parole” la loro arma di sopravvivenza. Naturalmente, le parole, senza l’acquisizione di abilità tecniche specifiche, rischiano di perdersi nell’indefinito o nel puramente letterario. Per questo, il corso punterà molto sull’intreccio tra sapere pratico e conoscenza teorica. In tal senso, esercitazioni e laboratori arricchiranno il corpo delle lezioni.

Dove si svolgono gli stage

Gli stage si terranno presso Rubettino editore, Libreria Ubik Cosenza, Edizioni Erranti e Corriere della Calabria.

Per info e costi, potete rivolgermi ad Arcadia book&service che cura la segreteria organizzativa del corso raccogliendo le adesioni tramite l’indirizzo mail.