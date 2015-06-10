Al via la rassegna teatrale del Funny Club “Il teatro sul terrazzo, un teatro da…gustare”

Nove serate di teatro e prodotti tipici calabresi sul terrazzo del Funny Club, dal 26 giugno al 28 agosto, con voto del pubblico e premio finale

E’ la Rassegna Teatrale che il Funny Club promuove per quest’estate 2015, in collaborazione con la UILT Calabria (Unione Italiana Libero Teatro), e altre Associaizoni di categoria Reggine, con il contributo e il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia e del Comune di Reggio.

Gli spettacoli in programma

Nove spettacoli in tutto, otto commedie con compagnie teatrali provenienti dalle provincie di Reggio (Luna Gialla, Argos, La Fucina, Annà in scena), Vibo (La Ribalta) e Catanzaro (Hercules, I commedianti), e la serata conclusiva con cerimonia di premiazione e la partecipazione del cabarettista Piero Procopio. Le rappresentazioni, selezionate dal direttore artistico Angelo Latella, si terranno tutte le sere di venerdì (eccetto il 14 agosto) dal 26 giugno, per concludersi il 28 agosto, presso il terrazzo della ludoteca pizzeria Funny Club.

Il pubblico, secondo la consolidata formula di promozione tipica che racchiude la professionalità degli organizzatori, ossia il “biologico,sano,calabrese”, avrà gustosi itinerari enogastronomici che caratterizzeranno le serate con degustazioni di vini locali e specialità al peperoncino. Lo stesso pubblico sarà fornito di scheda di voto “gradimento”.

Il premio per la compagnia più votata

La Compagnia che alla fine delle rappresentazioni risulterà la più votata vincerà il Premio “Omaggio alla mia Terra” consistente in una pregiata targa ricordo e un cesto di prodotti tipici locali.

Lo scopo della rassegna è di valorizzare e coniugare le compagnie teatrali calabresi, che con pochissime risorse offrono spettacoli non solo divertenti, ma di ottima qualità, con i prodotti naturali della nostra terra.

Partner della rassegna: Accademia Italiana del Peperoncino e Cantine Barone Bolaro.