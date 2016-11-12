Al via la Scuola di cultura politica
Sabato 12 novembre a Palazzo Sarlo la lezione di Attilio Gorassini apre il primo modulo del corso ISESP in collaborazione con DiGiEc e Mediterranea
12 Novembre 2016 - 11:04 | di Vincenzo Comi
Dopo la prolusione inaugurale del 5 novembre il corso 2016-2017 della Scuola di cultura politica organizzata dall’ISESP con la collaborazione del DiGiEc dell’Università Mediterranea entra nel vivo con il primo modulo che inizierà sabato 12 novembre e terminerà sabato 10 dicembre 2016.
A tenere la lezione di sabato 12 novembre presso Palazzo Sarlo, via T. Campanella, ore 11,00 sarà Attilio Gorassini, ordinario di diritto privato dell’Università Mediterranea, cheparlerà sul tema “Tra politica e socialità, il bene comune nel diritto”.
Introdurranno la lezione, i saluti di Francesco Manganaro, Direttore del DiGiEc, Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP, Nico D’Ascola e Daniele Cananzi, direttore e coordinatore scientifico della Scuola. Seguiranno poi, le lezioni di Massimiliano Ferrara, docente dell’Università Mediterranea sabato 19 novembre, di Giuseppe Soluri presidente dell’ Ordine dei Giornalisti della Calabria sabato 26 novembre, di Carmela Salazar docente dell’Università Mediterranea sabato 10 dicembre 2016.
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