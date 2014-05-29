Al via la seconda edizione della kermesse teatrale ‘Cu’ sti chiari i luna’ del BluSky Officina dell’Arte

Riqualificare le periferie urbane attraverso un nuovo modo di pensare e di vivere gli spazi comuni, utilizzando l’arte come mezzo di intervento. Torna in città, il binomio vincente, Arte-Cultura, per lottare l’esclusione sociale e promuovere i nostri prodotti enogastronomici. Dopo il successo registrato l’anno scorso dal Gruppo artistico BluSky, Reggio Calabria si prepara ad ospitare la seconda edizione della rassegna teatrale all’aperto “Cu’ sti chiari i luna 2”, promossa dal BluSky Officina dell’Arte che vede nel suo art director e noto attore reggino Giuseppe Piromalli, punto di forza della Compagnia e in scena da 34 anni, coadiuvato da Roberto La Grotteria, l’inizio di un progetto artistico itinerante che non solo sarà una prestigiosa vetrina per i talenti locali ma valorizzerà le periferie cittadine. Una full immersion dove cabaret, commedia, musica e sagre, animeranno dal 14 al 20 di Luglio, l’area dell’ex Rione Ceci in Via Furnari concessa dal Centro Educativo Madonna di Loreto grazie all’impegno di Don Ernesto Malvi particolarmente sensibile e attento a queste iniziative.

Sette giorni quindi, di teatro, musica live e arte gastronomica legate dal fil rouge della solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto per l’acquisto di attrezzature di soccorso per un’associazione di volontariato “Le Pantere Verdi”, gruppo di protezione civile impegnata attivamente nella nostra città.E non hanno voluto perdere questa occasione dando un prezioso contributo, gli artisti reggini che metteranno a disposizione il proprio talento gratuitamente regalando al pubblico momenti di allegria e puro spettacolo.

Ma andiamo nel dettaglio del cartellone artistico. Si parte come detto lunedì 14 Luglio alle ore 21.30 con il Gruppo Artistico BluSky che presenta “Ora chi muriu a mammà …cu’si teni o papà”, commedia brillante di Calogero Maurici per la regia di Mimmo Raffa; martedì 15, la scena sarà tutta dell’attore comico Gennaro Calabrese, nota voce del talk satirico “Gli Sgommati” e reduce dal successo del suo tour teatrale “Torno a scuola”, che proporrà lo spettacolo “L’Italia vista da mille voci”;mercoledì sempre alle ore 21.30 la Compagnia teatrale “Gli Improvvisati” presenta “Troppa grazie San Giuseppe”, commedia brillante di Maria Pia Battaglia per la regia di Domenica Arfuso; giovedì 17 luglio alle ore 20,30 spazio ai talenti nostrani con “#RegginiMusicShow” – Nuove generazioni crescono” e a seguire la Sagra Enogastronomica; venerdì poi alle ore 21,30 la Compagnia teatrale “Dietro le Quinte” si conquisterà la scena con la commedia “Nemici come prima” di Gianni Clementi per la regia David Amalfa. Ancora in fase di allestimento la serata musicale di sabato sera mentre la chiusura della kermesse è affidata domenica al Gruppo Artistico BluSky con “I turchi”, commedia brillante di Pippo Marchese per la regia di Mimmo Raffa.“La rassegna teatrale “Cu’ sti chiari i luna 2” mette l’arte pubblica al servizio della periferia e non solo, e ha l’obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo avvicinando soprattutto i nostri ragazzi al teatro – afferma l’attore Piromalli – L’idea è nata da un team creativo che, da anni si occupa ed è presente sul territorio con la sua arte, e che si impegna a costruire percorsi di partecipazione con i giovani, con particolare attenzione alla fascia adolescenziale e a coloro che vivono in situazioni di marginalità sociale. In particolare, la kermesse di quest’anno, intende valorizzare le nostre risorse incentivando l’utilizzo di linguaggi artistico-espressivi che rappresentino le nuove generazioni e, nello stesso tempo, dando ai ragazzi l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di tecniche artistiche e capacità progettuali. E poi, aiuteremo l’associazione di volontariato “Le Pantere Verdi”, splendida realtà della nostra città che dobbiamo sostenere per il prezioso aiuto offerto gratuitamente alla comunità”.