Al via la terza stagione de “La Cena dei Reggini”

Torna la cena settimanale che diventa programma web e radio: nuova scenografia, cene a tema e impegno sociale con ifoodshare

La Cena dei Reggini è una vera e propria cena settimanale in cui ogni partecipante è chiamato a portare qualcosa da mangiare e condividere con gli altri. Durante la cena si registra il programma (in onda sia in radio in versione audio che in video tramite YouTube) che ne ha reso un appuntamento fisso non solo per i commensali che vi partecipano ma anche per le centinaia di spettatori che la seguono online.

I temi, gli ospiti e la sinergia con La Gilda degli Artisti

I temi affrontati negli anni sono stati di ogni genere, dai più ludici ai più importanti, facendone un contenitore estremamente ricco e uno spazio che ha collezionato la stima e la partecipazione di artisti italiani e stranieri.

Adesso ritorna per la terza stagione del programma che promette ancora colpi di scena e grandi ospiti, grazie anche alla sinergia con “La Gilda degli Artisti”, l’associazione culturale che offrirà uno spazio mediatico in più al gran numero di artisti che verranno ad esibirsi incittà nei prossimi mesi.

In più ogni mese si terrà una Cena “a tema”, che vedrà gli ospiti impegnati nella preparazione di piatti o giochi dalla tematica piùdisparata.

Format, scenografia e impegno sociale con ifoodshare

Il format resta quello semplice e informale di sempre: una tavola, dei commensali e delle rubriche che spaziano dalle notizie alle interviste degli ospiti. Cambia la scenografia, adesso arricchita di un palco che permetterà le esibizioni degli ospiti a margine della trasmissione. Resta invariato anche l’impegno sociale: del cibo raccolto ogni settimana una parte viene condivisa online tramite il progetto”ifoodshare” diventando una vera cena per le famiglie reggine che ne hanno più bisogno.

“Quando scrissi il format del programma non avrei mai pensato che saremo arrivati a parlare di una Terza Stagione” commenta il BaK, ideatore e conduttore della trasmissione “ma l’affetto verso questa mia idea è rimasto invariato e fa sempre piacere scoprire che da ogni parte del mondo c’è curiosità di assaporare (seppur virtualmente) una cena a Reggio Calabria.

Sarà una stagione più compatta e minimalista, rispetto al passato.

Bisogna accordarsi ai ritmi del web, più veloci e rampanti. Tanti nuovi Ospiti in questa nuova Stagione e ne torneranno alcuni dallevecchie stagioni ad aggiornarci sulle loro esperienze di vita. Penso sarà una delle cose più interessanti di questa Stagione la possibilitàdi ritrovare nomi conosciuti all’esordio o quasi del loro cammino artistico e col tempo diventati fenomeno di chart o performer in tourimportanti.

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Aspettando la prossima puntata è possibile connettersi al sito della trasmissione www.ilbak.it/cena/ per poter rivedere tutte le puntateprecedenti e magari proporsi come commensali per una delle prossime Cene.