Al via la VII edizione del Festival ‘Miti Contemporanei’
Conferenza stampa mercoledì 10 ottobre a Catanzaro per la VII edizione del festival tra Reggio e i luoghi più suggestivi della provincia: c'è anche AltriLuoghiFestival
09 Ottobre 2018 - 11:28 | di Eva Curatola
Si svolgerà mercoledì 10 ottobre, alle ore 12, presso la Sala Turchese della Cittadella Regionale, a Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della VII edizione del Festival “Miti Contemporanei”. Il Festival, ideato e organizzato dalla Compagnia “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano, si terrà tra Reggio Calabria ed alcuni tra i siti archeologici ed i luoghi più suggestivi e culturalmente rilevanti della provincia reggina, dal 19 al 30 novembre 2018.
Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato anche il programma di “AltriLuoghiFestival”: dopo il successo della prima edizione, torna il progetto che prevede una serie di iniziative e performance che coinvolgeranno le associazioni e gli istituti culturali reggini e che condurranno alla scoperta dei temi che connoteranno “Miti contemporanei”.
Alla conferenza stampa interverranno: l’assessore regionale alle attività culturali, Maria Francesca Corigliano; l’assessore al patrimonio storico-artistico-archeologico-paesaggistico del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò; il direttore artistico del Festival “Miti Contemporanei”, Teresa Timpano; il direttore organizzativo del Festival, Roberta Smeriglio.
Modererà l’incontro la giornalista Paola Abenavoli.
È prevista, inoltre, la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che aderiscono sia a “Miti Contemporanei” che ad “AltriLuoghi Festival” .
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