Si svolgerà mercoledì 10 ottobre, alle ore 12, presso la Sala Turchese della Cittadella Regionale, a Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della VII edizione del Festival “Miti Contemporanei”. Il Festival, ideato e organizzato dalla Compagnia “Scena Nuda”, diretta da Teresa Timpano, si terrà tra Reggio Calabria ed alcuni tra i siti archeologici ed i luoghi più suggestivi e culturalmente rilevanti della provincia reggina, dal 19 al 30 novembre 2018.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato anche il programma di “AltriLuoghiFestival”: dopo il successo della prima edizione, torna il progetto che prevede una serie di iniziative e performance che coinvolgeranno le associazioni e gli istituti culturali reggini e che condurranno alla scoperta dei temi che connoteranno “Miti contemporanei”.

Alla conferenza stampa interverranno: l’assessore regionale alle attività culturali, Maria Francesca Corigliano; l’assessore al patrimonio storico-artistico-archeologico-paesaggistico del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò; il direttore artistico del Festival “Miti Contemporanei”, Teresa Timpano; il direttore organizzativo del Festival, Roberta Smeriglio.

Modererà l’incontro la giornalista Paola Abenavoli.

È prevista, inoltre, la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che aderiscono sia a “Miti Contemporanei” che ad “AltriLuoghi Festival” .