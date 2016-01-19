Al via la X edizione del corso per assaggiatori di vino dell’ONAV

Prenderà il via il 1° Febbraio il X corso per assaggiatori di vino, organizzato dalla sezione reggina dell’ONAV. Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino, la più importante e storica Associazione italiana dei giudici del vino sorta ad Asti nel 1951 nel contesto di un territorio tra i più importanti dell’enologia italiana.

Da più di un decennio è presente a Reggio la locale sezione e in tutti questi anni ha formato più di 400 assaggiatorI. Il corso è finalizzato al conseguimento del titolo di assaggiatore con attestato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole con DPR N° 563/81. L”ONAV con il suo corpo di assaggiatori svolge da sempre supporto alle aziende, alle camere di commercio, agli enti certificatori, non mancando nella divulgazione della “cultura del vino” e del “Bere Responsabile”.

Solo se si ha la competenza si possono prendere decisioni sagge e salutistiche per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi nel panorama della grande sapienza enologica. Anche quest’anno la location è particolarmente prestigiosa, i corsisti saranno ospitati presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” la cui Presidenza ha da sempre ribadito il forte legame che unisce il Circolo Sportivo agli eventi culturali e di valorizzazione del territorio.