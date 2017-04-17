City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al via i lavori per un altro Cimitero dei migranti in Calabria

A Tarsia partono i lavori per un cimitero internazionale dei migranti, il secondo dopo quello di Armo: ospiterà i corpi di chi muore senza nome nel Mediterraneo

17 Aprile 2017 - 09:22 | di Vincenzo Comi

Immagine di Lampedusa per l'articolo sul cimitero dei migranti di Tarsia

Dopo Armo, piccola frazione di Reggio Calabria, in cui è nato il primo “cimitero dei migranti”, su iniziativa del Comune e grazie alla cura del parroco della Santissima Maria Assunta, don Alain Alen, anche a Tarsia si dà il via ai lavori per un altro cimitero dei migranti.

Uno spazio dedicato esclusivamente ai migranti ed alla loro tragedia. Un cimitero che accoglierà i corpi di tutti gli stranieri senza nome che muoiono nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Italia.

Proprio ieri, nel giorno di Pasqua, altre almeno 20 vittime nell’ennesimo naufragio e oltre 700 disperati tratti in salvo all’ultimo momento. I tecnici del comune di Tarsia hanno completato il progetto e lo hanno presentato al sindaco Roberto Ameruso; il terreno c’è già ed è stato donato all’amministrazione pubblica dal promotore dell’idea, il presidente del movimento «Diritti Civili» Franco Corbelli.

«Finalmente possiamo partire con i lavori – dichiara Ameruso – per il cimitero internazionale dei migranti. Sarà eliminata per sempre la disumanità di quei poveri corpi, senza volto e senza nome, sepolti con un semplice numerino in tanti piccoli sperduti cimiteri calabresi e siciliani. che di fatto ne cancellano ogni identità, ogni ricordo e ogni possibile riferimento per i loro familiari».

Il cimitero sorgerà all’interno di un uliveto proprio nelle vicinanze del centro, oggi dismesso. Nelle intenzioni del piccolo centro calabrese, il cimitero sarà intitolato a ad Aylan Kurdi, il bimbo siriano raccolto cadavere su una spiaggia della Turchia mentre con la famiglia scappava dalla guerra nel suo paese e la cui immagine è divenuta simbolo della tragedia dell’immigrazione.

«Tarsia – ha concluso il sindaco – vuole continuare la sua tradizione di accoglienza. Con questa opera universale vogliamo mandare al mondo minacciato da uno spietato a crudele terrorismo e dalla criminalizzazione degli immigrati un messaggio di pace e di speranza”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Migranti Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?