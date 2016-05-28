Al via le audizioni del concorso musicale ‘AMA Calabria’

Avranno luogo domenica 29 maggio 2016 le audizioni dei concorrenti iscritti al 37° Concorso Nazionale di Musica A.M.A Calabria che si realizza con il sostegno e il contributo del MIBACT Direzione Generale dello Spettacolo e che vedono impegnati oltre 100 musicisti provenienti da tutta Italia.

Le sezioni e le categorie del concorso

Il concorso, cui possono partecipare anche cittadini stranieri residenti in Italia, è articolato in otto sezioni (Pianoforte (solisti), Duo Pianistico, Archi, Fiati, Chitarra, Musica contemporanea, Musica da Camera Esecuzione e Musica da camera studenti) suddivise in 29 categorie.

Le audizioni sono articolate su tre sedi: quelle dell’Associazione e dell’Istituto Musicale Sebastiano Guzzi rispettivamente ai numeri 23 e 4 di via P. Celli e la sala della Chiesa di Santa Maria Maggiore presso la salita del carcere messa a disposizione dal parroco Don Leonardo Diaco.

La giuria: musicisti di chiara fama

Le diverse commissioni giudicatrici che esamineranno i concorrenti iscritti provenienti da numerose regioni italiane, sono composte da musicisti di chiara fama Francescantonio Pollice e Antonio La Torre, rispettivamente direttore e vice direttore del Conservatorio di Vibo Valentia, il clarinettista Maurizio Managò, il flautista Francesco Martino, i chitarristi Giovanni Puddu e Giovanni Doria, i pianisti Giancarlo Argirò, Elina Cherchesova, Chiara Macrì, Aurelio Pollice, il violinista Lorenzo Parisi.

In palio oltre a premi in danaro per un ammontare complessivo di oltre 7.000,00 alcuni concerti da inserire nella stagione A.M.A. Calabria 2017.

Il Concorso Nazionale di Musica A.M.A. Calabria con le sue 37 edizioni ha rappresentato per decine di migliaia di giovani musicisti una significativa occasione di incontro e di confronto grazie all’ indiscussa professionalità ed obiettività dei componenti le Giurie, alla messa a disposizione dei concorrenti di gran coda Steinway & Sons della collezione di Angelo Fabbrini quotidianamente assistiti da tecnici accordatori di grande livello ed ad una struttura organizzativa ormai ben collaudata a completa disposizione dei giovani concorrenti che, durante il concorso, vivono un momento particolare della loro esistenza. Tutto questo consente oggi di affermare che i concorsi A.M.A. CALABRIA sono una bella realtà da conservare e sostenere. L’accesso alle audizioni è libero e il calendario dei lavori può essere consultato sul sito www.amacalabria.org