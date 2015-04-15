Al via le iscrizioni al Concorso Fotografico #tuttolamorecheho
Dal 20 aprile all'11 maggio i giovani tra i 15 e i 35 anni possono partecipare al concorso del Telecentro: in palio un viaggio a Expo
15 Aprile 2015 - 10:15 | di Redazione
L’amore per la natura, per gli animali, per la musica… Insomma, l’amore in tutte le sue sfaccettature al centro del primoConcorso Fotografico “#tuttolamorecheho”, organizzato dal “Telecentro”, il “Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio” promosso a servizio dei giovani della periferia nord di Reggio Calabria dal Centro Studi “Colocrisi”, nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” e con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.
Partecipare è semplicissimo. Basta inviare la richiesta di amicizia su Facebook al profilo “Telecentro Reggio Calabria” e allegare tramite messaggio privato la foto seguita dall’hashtag #tuttolamorecheho e dal nome dell’autore dello scatto, esclusivamente da lunedì 20 aprile 2015, a partire dalle ore 9.00, a lunedì 11 maggio 2015, fino alle ore 9.00. Al concorso possono partecipare ragazzi e giovani dai 15 ai 35 anni che concorreranno per conquistare due distinti premi: uno decretato dal maggior numero di “like” ricevuti su Facebook e l’altro da una giuria di esperti fotografi e artisti. I premi in palio, per entrambi i vincitori, consistono in una targa ricordo ed in un viaggio, comprendente trasporto ed ingresso, per visitare l’Expo.
Dopo la chiusura delle iscrizioni, i giovani del “Telecentro” pubblicheranno in un album tutte le foto inviate, ed a partire dal 13 maggio fino al 1 giugno potranno essere liberamente votate, cliccando “mi piace”, dagli utenti di Facebook. Le premiazioni si terranno presso i locali della Biblioteca Municipale di Sambatello dove verrà allestita una mostra con tutte le foto inviate dai partecipanti.
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