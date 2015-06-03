Al via le iscrizioni per la 6° Edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione in Filosofia “Giorgio Colli”

Di M. Carmela Di Marte – Sono da poco iniziate le iscrizioni per partecipare alla 6° Edizione della Scuola Estiva di Alta Formazione Filosofica “Giorgio Colli”, che si svolgerà a Roccella presso l’ex – Convento dei Minimi dal 19 al 23 Luglio.

Organizzata dall’Associazione Culturale Scholé – centro studi filosofici, ed in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Centro per la Filosofia Italiana, la Scuola si propone l’obiettivo di diffondere la filosofia fuori dai circuiti tradizionali, aprendosi alla città e al libero pensiero di chiunque voglia sviluppare delle riflessioni filosofiche in merito ai temi trattati.

Con un comitato scientifico che vede nomi illustri, come Mario Alcaro (†), Pietro Barcellona (†), Remo Bodei, Massimo Cacciari, Giuseppe Cantarano (direttore), Umberto Curi, Roberto Esposito, Sergio Givone, Salvatore Natoli, Teresa Serra, Aldo Tonini, Gianni Vattimo, e la partecipazione all’evento anche del Comune di Roccella Jonica, Comune di Placanica, Comune di Marina di Gioiosa Jonica, l’Associazione Scholé, nasce nel 2011 per dare continuità al lavoro della Scuola Estiva; e pur non godendo di finanziamenti pubblici – attraverso le sue attività e alla raccolta di fondi – è in grado di erogare ogni anno un numero non indifferente di borse di studio.

Per questa edizione sono disponibili 12 borse di studio e daranno il loro contributo a questa edizione, con i loro interventi, nomi illustri del panorama filosofico moderno, come Salvatore Natoli, Remo Bodei, Geminello Preterossi, Laura Bazzicalupo e Gianni Vattimo.

Per avere informazioni sul progetto, su come partecipare alla scuola, come finanziarla e soprattutto come aderire al bando per le borse di studio, collegatevi al sito http://www.filosofiaroccella.it/ oppure contattate i coordinatori Angelo Nizza e Alessandra Mallamo. Non perdere l’occasione di partecipare a questa edizione.