Al via il progetto Soccer Xtreme

Il Progetto Soccer Xtreme si rivolge a tutti gli atleti dai 6 anni in su, di entrambi i sessi che praticano il gioco del calcio e vogliono migliorarsi. Con gli allenamenti mirati del Progetto Soccer Xtreme l’atleta potrà migliorare le proprie prestazioni sotto l’aspetto tecnico,tattico, fisico e mentale.

Gli allenamenti del Progetto Soccer Xtreme possono essere praticati da tutti gli atleti, giovani e adulti, dilettanti e professionisti, per la facilità e rapidità di apprendimento. Il Progetto Soccer Xtreme si sviluppa, attraverso una didattica di lavoro precisa che ha come obiettivo il miglioramento della prestazione sportiva.

Sedute per reparto e preparatore dei portieri

Sono previste sedute specifiche per reparto (difesa, centrocampo, attacco), ed è previsto il preparatore dei portieri con esercizi specifici per quel ruolo.

Gli allenamenti si possono sviluppare con singole sedute o con cicli di sedute settimanali o mensili. Le sedute possono essere effettuate con un singolo atleta o con gruppi di atleti, fino ad un massimo di otto atleti a seduta. In ogni caso, ogni singolo allenamento o ciclo di allenamenti può essere concordato con gli allenatori e i preparatori.

Lo staff Soccer Xtreme è composto da allenatori abilitati Figc e si avvale della collaborazione di preparatori atletici, fisioterapisti e nutrizionisti.

Si specifica che il “PROGETTO SOCCER XTREME” non è una scuola calcio ma è un progetto di perfezionamento tecnico – tattico rivolto ai calciatori di tutte le categorie e di qualsiasi età che possono aderire liberamente pur essendo già tesserati ad altra società calcistica o scuola calcio.

Lo stage con l’Asd Real Melicucco

Nello sviluppo del programma delle proprie attività, domani mercoledì 28 settembre, si svolgerà, in collaborazione con l’Asd Real Melicucco il primo di tre giorni di stage di perfezionamento tecnico rivolto a tutti gli atleti dagli otto anni fino ai 16 anni.