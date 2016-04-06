Al via il seminario ‘Il processo civile telematico’

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria propone nell’ambito della propria offerta formativa il seminario IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO. Perizia telematica di stima.

Il seminario si terrà giovedì 7 aprile 2016 dalle ore 15.00 – 19.00 e visto il gran numero di iscritti al seminario superiori alla capienza della Sala Monteleone, il seminario si terrà presso la Sala Calipari del Palazzo del Consiglio Regionale.

Il seminario verterà sulle Consulenze estimative in ambito giudiziario (CEG) a partire dall’analisi del valore di Mercato, di Vendita Giudiziaria e dagli standard Internazionali di Valutazione. Approfondirà la tematica del D.L. 83/2015 convertito in Legge 132/2015 e gli Art. 173 bis, 568 e 161 C.P.C. in merito al contenuto della relazione estimativa, al valore di stima e ai compensi. Seguirà inoltre una parte dedicata al Processo Civile Telematico, all’uso dell’Infrastruttura e del Punto di accesso, alla Creazione della Busta Telematica e all’invio degli atti.