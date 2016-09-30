Al via il servizio di assistenza scolastica per i bambini disabili delle scuole cittadine

E’ stato avviato nella giornata di oggi il servizio di assistenza scolastica per i bambini diversamente abili delle scuole elementari e medie della Città di Reggio Calabria. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Marino che in una nota ha annunciato l’avvio del servizio atteso da centinaia di famiglie reggine.

«Il nostro Comune – ha spiegato l’Assessore Marino – è uno dei primi in Calabria a far partire il servizio di assistenza scolastica per i bambini disabili. E’ un obiettivo importante soprattutto perché a beneficiare saranno gli alunni disabili delle nostre scuole e come ama ripetere il sindaco Falcomatà, la nostra Amministrazione crede fermamente che nessuno debba rimanere indietro».

«Nonostante il lieve ritardo di qualche giorno rispetto all’avvio dell’anno scolastico – ha aggiunto l’Assessore – da oggi i nostri bambini, quasi 260 in totale, suddivisi in tutte le scuole della città, godranno del supporto fondamentale di più di 100 assistenti educativi, per un progetto che prevede in totale un investimento di mezzo milione di euro».