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Al via Spazio d’Estate, laboratori teatrali per bambini

Dal 15 giugno SpazioTeatro propone sette settimane di laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni, con prove aperte ai genitori ogni giovedì

10 Giugno 2015 - 12:02 | di Vincenzo Comi

Bambini al laboratorio teatrale di SpazioTeatro

Procedono senza sosta le attività di SpazioTeatro dedicate a giovanissimi allievi e spettatori. Si è appena concluso il Laboratorio Palcogiochi con lo spettacolo finale intitolato Botolabò e domenica prossima sarà la “prima volta” del Laboratorio Palcogiochi English Version ad andare in scena con Miss Galassia grazie alla collaborazione con l’Associazione Sunrise che insieme a SpazioTeatro cura la messa in scena bilingue della performance. Neanche un attimo di sosta e a partire da lunedì 15 giugno prende il via SPAZIO D’ESTATE: 7 settimane di laboratori teatrali per bambini dai 6 ai 10 anni.

Da lunedì a giovedì dalle 17.30 alle 20.30, ogni settimana un tema diverso per giocare al teatro!

Si può scegliere di iscriversi a una sola settimana o a più di una.

Si parte con il laboratorio dal titolo “SOGNO O SON DESTO? – mettiamo in scena i nostri sogni” Il giovedì verranno presentate brevi performance/prove aperte ai genitori, interamente costruite ed elaborate dai partecipanti in ogni aspetto: dalla scrittura scenica alle azioni, fino agli oggetti di scena che saranno creati con materiali di riciclo e diverse tecniche.

Ogni idea, ogni scena, ogni oggetto, sarà frutto della fantasia personale dei partecipanti e avrà un utilizzo durante le performance. Info e programma laboratori su www.spazioteatro.net Iscrizioni al 339.3223262 o info@spazioteatro.net (indicando come oggetto “Spazio d’Estate”)

Mostra On the Road degli alunni della scuola Lucianum a Reggio Calabria

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