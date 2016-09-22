Al ‘Volta’ la Nazionale femminile di Sitting Volley

Stage tecnico della Nazionale femminile di sitting volley al Liceo Volta: tre giorni di allenamenti, un'amichevole e una lezione per gli studenti

Il prossimo fine settimana il Liceo Volta accoglierà la Nazionale femminile di Sitting volley. Da Venerdì 23 a Domenica 25 Settembre, presso la palestra dell’Istituto, avrà luogo uno Stage tecnico nel quale le atlete della Nazionale, che soggiorneranno presso la città dello Stretto, avranno modo di svolgere tre sedute di allenamento ed una gara amichevole.

L’iniziativa, promossa dal CP FIPAV RC, in collaborazione con il CIP Calabria, la società Volley Cenide di Villa San Giovanni e il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, prevede inoltre una lezione tenuta da Roberto Centini, Team manager della squadra, riservata agli studenti dell’Indirizzo Sportivo del “VOLTA”, sul tema: “Il ruolo del Team Manager nell’evoluzione dello sport paralimpico”. Tale intervento, pianificato tenendo conto degli obiettivi specifici di apprendimento dei Licei sportivi, mira a fornire agli alunni elementi di management sportivo applicati alla progressiva trasformazione delle specialità paralimpiche che, in particolare nell’ ultima edizione olimpica, hanno regalato al mondo dello sport italiano enormi gratificazioni.

Il programma prevede anche la presentazione ufficiale della Nazionale alle autorità civili e sportive della città, sempre presso l’Aula Magna della scuola.

Il Liceo Volta, dichiara il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Maria Palazzolo, accoglie con estremo interesse lo stage della Nazionale in quanto rappresenta un ulteriore momento di approfondimento e crescita culturale per gli studenti e mette in evidenza uno degli aspetti della mission del Campus Volta: porsi come realtà che promuove formazione, inclusione ed integrazione così da rappresentare un ambiente di apprendimento stimolante e flessibile costantemente attento al territorio.