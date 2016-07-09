All’ Arena dello stretto la consegna del premio ai doppiatori ‘Leggio d’oro’

Il 23 luglio all'Arena dello Stretto la serata di gala del Premio Leggio d'Oro, con Moreno Morello e Maria Di Filippo e i premi alle grandi voci del doppiaggio

Sabato 23 luglio alle 21,30 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, appuntamento con il grande spettacolo per la serata di consegna del Premio Nazionale Leggio d’Oro che dal 1995 premia le grandi voci del cinema e della televisione.

Il Premio, ideato da Vittorio Vatteroni e presieduto da Piero Benedetti, Presidente Endas Nazionale, è diretto da Vittorio Benedetti in collaborazione con Massimo M. Veronese.

Sul palco a presentare la prestigiosa serata di gala l’istrionico Moreno Morello di “Striscia La Notizia” e la giornalista Maria Di Filippo. In programma l’irresistibile comicità di Maurizio Mattioli ormai da anni ospite fisso del Premio dedicato al doppiaggio e ancora l’attore e musicista Attilio Fontana, le esilaranti imitazioni di Manlio Dovì de “Il Bagaglino” e direttamente da “Zelig” giocano in casa i comici calabresi Bove e Limardi.

I premi ai protagonisti del doppiaggio

Ma ecco i premi per doppiatori, i veri protagonisti della serata: Giancarlo Magalli: Premio Speciale “Alberto Sordi”;

Stefano De Sando: Premio Alla Carriera, voce di Robert De Niro, Nick Nolte, Ben Kingsley e Tony Soprano ne “I Soprano”;

Valentina Favazza: Premio Voce Femminile dell’anno – voce di Alicia Vikander nel Film – “The Danish Girl” – “Suffragette”;

Erica Necci: Premio Miglior Interpretazione Femminile – voce di Saoirse Ronan nel Film “Brooklyn”;

Mario Cordova: Premio Miglior Interpretazione Maschile – voce di Bryan Cranston nel Film “L’Ultima Parola”;

Roberto Pedicini: Premio Voce Telefilm dell’Anno – Kevin Spacey in “House Of Cards”;

Marco Mete: Premio Miglior Direzione Doppiaggio – Film “Ave, Cesare!

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Christian Iansante: Premio Voce Maschile dell’Anno – voce di Bradley Cooper, Jeremy Renner, Premio Voce Maschile dell’Anno;

Cristina Boraschi: Premio Menzione Speciale – voce storica di Julia Roberts e Sandra Bullock;

Maccio Capatonda: Premio Voce Cartoon – Film “Angry Birds”;

In perfetta sintonia con gli “Europei 2016”, l’Endas, che ricordiamo è un Ente sportivo riconosciuto dal Coni, consegnerà un Premio Speciale alla Voce del Calcio ai comici ex “Tiki Taka” e ora “Domenica sportiva” Gli Autogol; Premio Voce Internazionale alla giovane cantante messicana Michelle Martinez Suaste.

Il Premio della Critica e la giuria

Come ogni anno verrà assegnato un Premio della Critica decretato da una Giuria Giornalistica presieduta da Massimo M. Veronese de “Il Giornale” e composta da Giuseppe Orlando di “ADNKRONOS”, Paolo Fiorelli di “TV Sorrisi e Canzoni”, Federico Pontiggia de “Il Cinematografo”, Simonetta Caminiti di “Mp News,” Marco Bonardelli della “Gazzetta del Sud”, Alessandro Chiappetta del “Quotidiano del Sud” e Annamaria Mele di “ENDAS/PROGETTO Dopo il Lavoro”.