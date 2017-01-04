All’ Avis di Reggio Calabria torna ‘La befana del donatore’

Il 6 gennaio la sede Avis di Reggio Calabria accoglie i donatori e le loro famiglie con i regali dell'allegra befana

Venerdì 6 gennaio 2017, presso la sede dell’Avis comunale sita al numero 585 di Corso Garibaldi a Reggio Calabria, dalle ore 9:30 alle ore 13, l’allegra befana tornerà ad allietare le famiglie dei donatori con i suoi regali.

La sede dell’Avis comunale reggina, guidata dal presidente Antonio Romeo, sarà aperta per accogliere i donatori e le loro famiglie che, si spera, saranno anche quest’anno numerosi.

Sarà un’occasione per inaugurare un nuovo anno di impegno al servizio di chi soffre.