All’ Avis di Reggio Calabria torna ‘La befana del donatore’
Il 6 gennaio la sede Avis di Reggio Calabria accoglie i donatori e le loro famiglie con i regali dell'allegra befana
04 Gennaio 2017 - 09:11 | di Redazione
Venerdì 6 gennaio 2017, presso la sede dell’Avis comunale sita al numero 585 di Corso Garibaldi a Reggio Calabria, dalle ore 9:30 alle ore 13, l’allegra befana tornerà ad allietare le famiglie dei donatori con i suoi regali.
La sede dell’Avis comunale reggina, guidata dal presidente Antonio Romeo, sarà aperta per accogliere i donatori e le loro famiglie che, si spera, saranno anche quest’anno numerosi.
Sarà un’occasione per inaugurare un nuovo anno di impegno al servizio di chi soffre.
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