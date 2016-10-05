All’ I.I.S ‘Fermi – Boccioni’ al via i progetti di alternanza scuola-lavoro

Il 4 ottobre 2016 il dirigente dell’I.I.S. Boccioni-Fermi di Reggio Calabria – Avv. Anna Rita Galletta-, ha siglato con il presidente dell’ordine dei commercialisti, Dottor Bernardo Femia, un protocollo di intesa per l’avvio delle attivita’ di altenanza scuola-lavoro previste dalla legge 107/2015.

Presenti all’iniziativa i tutor degli studi commerciali presso cui “lavoreranno” gli studenti della classe iv/a dell’indirizzo commerciale dell’istituto.

Dopo i saluti di rito, il Dottor Femia ha dato il benvenuto agli alunni precisando ruolo e funzioni dell’ordine e sollecitando da parte loro impegno e curiosita’ intellettuale per poter sfruttare appieno la possibilita’ offerta dall’ azione sinergica scuola-mondo del lavoro.

Di seguito la dott. ssa Galletta ha dettagliato i particolari dell’attivita’ che prevede, tra l’altro, un impegno infrasettimanale in orario curriculare per un totale di 100 ore. I lavori si sono conclusi con gli interventi dei titolari degli studi commerciali: rag. Brancati A., dott. Campiglia A., dott.ssa Grimi C., dott.ssa Ranieri B., rag. La Russa M., e dott.ssa Totino Silvia Brancati a. e dei tutor scolastici prof.sse Sauleo L. , Pirazzo A. e Pratico’ M.