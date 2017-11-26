“Ceci n’est pas une ville” è il titolo dell’incontro promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria che si terrà lunedì 27 novembre 2017, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria.

Relatore sarà l’Arch. Prof. Ottavio Amaro, direttore generale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, professore associato in Progettazione Architettonica e Urbana, prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) della stessa Università, componente del comitato scientifico del Cis.

Prendendo spunto dal libro “Ceci n’est pas une ville” di Laure Murat, prof. di Letteratura francese all’Università di Los Angeles, il relatore prof Ottavio Amaro, attraverso numerose slides illustrerà le diverse realtà delle città contemporanee come crisi d’identità e di definizione.