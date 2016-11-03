Alla Biennale di Venezia una mostra sulla ‘favola’ di Riace

La storia del piccolo comune calabrese di Riace e del suo sindaco Domenico Lucano approda a Venezia con una mostra del fotografo vibonese Gianfranco Ferraro. Il progetto, patrocinato dalla Fondazione Progetto Arca Onlus, si intitola “Il signor Sindaco e la Città futura” e nasce per raccontare, con i tratti narrativi della favola, la recente storia di Riace, divenuta modello di convivenza e integrazione e oggetto dell’attenzione mediatica internazionale grazie all’inserimento di Lucano nella lista dei 50 leader più influenti del pianeta stilata nel 2016 dalla rivista Fortune. Una selezione delle oltre 200 immagini del reportage “Il signor Sindaco e la Città futura” verrà esposta con ingresso libero dal 3 al 27 novembre a Gangcity, evento collaterale della 15. Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia organizzato da Università e Politecnico di Torino e focalizzato sul tema della resilienza urbana.

Il progetto fotografico di Gianfranco Ferraro

“Il signor Sindaco e la Città futura” – si legge in una nota – è un progetto che racconta la rinascita e la rivitalizzazione di un comune che poco più di 15 anni fa sembrava destinato a diventare un borgo fantasma. Domenico Lucano, nel corso di tre mandati, ha accolto e inserito nel tessuto sociale centinaia di migranti da oltre 20 Paesi, dando nuova vita al paese e realizzando un modello di integrazione funzionante e sostenibile. Il progetto di Gianfranco Ferraro, curato dal critico fotografico Sandro Iovine, si articola in due parti: un video-racconto fotografico, con voce narrante di Gabriele Picciotto e musiche originali del gruppo calabrese Parafonè, nel quale prende corpo la favola per tutte le età e le tipologie di pubblico, e la mostra fotografica in 25 scatti che dal 3 al 27 novembre sarà ospitata da Gangcity, negli spazi Thetis dell’Arsenale Nord di Venezia.