Alla Cala delle Feluche di Chianalea la Degustazione Gourmet di Tonno del Meditteraneo
Venerdì 28 luglio serata con menu a base di tonno e musica live del Walking Mood Trio alla Cala delle Feluche, nel Borgo dei Pescatori di Scilla
26 Luglio 2017 - 12:04 | di Vincenzo Comi
Continuano le degustazioni organizzate da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica.
L’iniziativa, richiamando la terminologia antica di “degustazione” che deriva dal latino “degustatio-onis” assaporare, vuole permettere al pubblico di godere di alimenti freschi e pregiati e nel contempo di trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle con la musica live a cura di WALKING MOOD TRIO.
Il programma di venerdì 28 luglio
Di seguito il programma di venerdì 28 luglio a partire dalle ore 21:30:
Degustazione Gourmet di Tonno del Mediterraneo
Contrada Oliveto
Borgo dei Pescatori di Chianalea
Presso Stabilimento Balneare Lido Chianalea tel. 3299893032
Cala delle Feluche Exclusive Beach & Restaurant
Musica live a cura di :
WALKING MOOD TRIO con:
Ercole Cantello mini set drum,
Mario Ferrara chitarra e voce ,
Emilio “Barry” Palladino voce –
Prezzi e menu della degustazione
Prezzi con servizio al tavolo:
Veranda all’aperto o tavolo in spiaggia € 30
Prive € 30
Solo 50 posti disponibili
Primi:
Ghiotta di Tonno con cicatelli di pasta fresca olive e capperi
Gourmet di Secondi:
Pentidattilo di Tonno ,tonno con melone
Cippolata di tropea con tonno ,Tonno in crosta di sesamo,tocco di tonno con pistacchio e tocco di tonno su crema di mandorle
Bevande
Vino Rosso Scilla Igt Criserà
Vino Bianco Doc Calabria Savuto di Colacino
Dessert
Sorbetto al limone o crema caffe
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE VIA WHASTAPP.
Nota: il menù potrà subire variazione a seconda della disponibilità del giorno .
La direzione si riserva di aggiornare il menù .
NOTA BENE
Abbiamo deciso di regalare un Coupon Omaggio prendi 2 paghi 1 ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione.
Quindi pagate la cena ma noi vi restituiamo un coupon x settembre
Come arrivare e prenotare
Come arrivare:
Dallo svincolo di Scilla proseguire fino all’incrocio della strada statale 18, girare direzione bagnara , proseguire 50 mt, svoltare sulla sinistra , fare la discesa mantenendovi sulla sinistra.
Prenotazione Obbligatoria info line:
Rocco 3299893032 – 3341227461
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