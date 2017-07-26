Venerdì 28 luglio serata con menu a base di tonno e musica live del Walking Mood Trio alla Cala delle Feluche, nel Borgo dei Pescatori di Scilla

Continuano le degustazioni organizzate da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica.

L’iniziativa, richiamando la terminologia antica di “degustazione” che deriva dal latino “degustatio-onis” assaporare, vuole permettere al pubblico di godere di alimenti freschi e pregiati e nel contempo di trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle con la musica live a cura di WALKING MOOD TRIO.

Il programma di venerdì 28 luglio

Di seguito il programma di venerdì 28 luglio a partire dalle ore 21:30:

Degustazione Gourmet di Tonno del Mediterraneo

Contrada Oliveto

Borgo dei Pescatori di Chianalea

Presso Stabilimento Balneare Lido Chianalea tel. 3299893032

Cala delle Feluche Exclusive Beach & Restaurant

Musica live a cura di :

WALKING MOOD TRIO con:

Ercole Cantello mini set drum,

Mario Ferrara chitarra e voce ,

Emilio “Barry” Palladino voce –

Prezzi e menu della degustazione

Prezzi con servizio al tavolo:

Veranda all’aperto o tavolo in spiaggia € 30

Prive € 30

Solo 50 posti disponibili

Primi:

Ghiotta di Tonno con cicatelli di pasta fresca olive e capperi

Gourmet di Secondi:

Pentidattilo di Tonno ,tonno con melone

Cippolata di tropea con tonno ,Tonno in crosta di sesamo,tocco di tonno con pistacchio e tocco di tonno su crema di mandorle

Bevande

Vino Rosso Scilla Igt Criserà

Vino Bianco Doc Calabria Savuto di Colacino

Dessert

Sorbetto al limone o crema caffe

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE VIA WHASTAPP.

Nota: il menù potrà subire variazione a seconda della disponibilità del giorno .

La direzione si riserva di aggiornare il menù .

NOTA BENE

Abbiamo deciso di regalare un Coupon Omaggio prendi 2 paghi 1 ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione.

Quindi pagate la cena ma noi vi restituiamo un coupon x settembre

Come arrivare e prenotare

Come arrivare:

Dallo svincolo di Scilla proseguire fino all’incrocio della strada statale 18, girare direzione bagnara , proseguire 50 mt, svoltare sulla sinistra , fare la discesa mantenendovi sulla sinistra.

Prenotazione Obbligatoria info line:

Rocco 3299893032 – 3341227461