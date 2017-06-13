Alla Cala delle Feluche di Chianalea la IV Degustazione Xifia Gladius

Arriva per il sesto anno consecutivo la speciale Degustazione di Pesce Spada ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica.

L’iniziativa, richiamando la terminologia antica di “degustazione” che deriva dal latino “degustatio-onis” assaporare, vuole permettere al pubblico di godere di questo fresco e pregiato alimento, indicato anche nelle diete contro il sovrappeso,il diabete e l’ipertensione e nel contempo di trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle con la musica live a cura di Dejavu.

L’evento si svolgerà:

venerdì 16 giugno 2017 ore 21:30 Cala delle Feluche

presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

Menù

Bis di Primi a base di Spada

Tris di Secondo (Involtino,Trancetto,parmiggiana)

Acqua e Vino Frizzante Sorbetto a Limone

I Prezzi diversificati in base alla sistemazione, tutti comodamente seduti e serviti al tavolo:

Prezzi :

In pedana – Adulti € 25 – Bambini € 15

Al Tavolo – Adulti € 25- Bambini € 15

La direzione offrirà anche un coupon omaggio prendi 2 paghi uno ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione.

prendi 2 paghi 1 ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione

Obbligatoria la prenotazione

Sito web: www.caladellefeluche.it

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/289220664824653/



Fan Page https://www.facebook.com/CaladellefelucheChianalea/

InfoLine : 329/9893032 anche via WhatsApp