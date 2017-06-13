Alla Cala delle Feluche di Chianalea la IV Degustazione Xifia Gladius
Il 16 giugno alla Cala delle Feluche di Chianalea una serata di degustazione del pesce spada con musica dal vivo e coupon prendi 2 paghi 1
13 Giugno 2017 - 14:00 | di Vincenzo Comi
Arriva per il sesto anno consecutivo la speciale Degustazione di Pesce Spada ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica.
L’iniziativa, richiamando la terminologia antica di “degustazione” che deriva dal latino “degustatio-onis” assaporare, vuole permettere al pubblico di godere di questo fresco e pregiato alimento, indicato anche nelle diete contro il sovrappeso,il diabete e l’ipertensione e nel contempo di trascorrere una serata magica e rilassante sotto le stelle con la musica live a cura di Dejavu.
L’evento si svolgerà:
venerdì 16 giugno 2017 ore 21:30 Cala delle Feluche
presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)
Menù
Bis di Primi a base di Spada
Tris di Secondo (Involtino,Trancetto,parmiggiana)
Acqua e Vino Frizzante Sorbetto a Limone
I Prezzi diversificati in base alla sistemazione, tutti comodamente seduti e serviti al tavolo:
Prezzi :
In pedana – Adulti € 25 – Bambini € 15
Al Tavolo – Adulti € 25- Bambini € 15
La direzione offrirà anche un coupon omaggio prendi 2 paghi uno ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione.
prendi 2 paghi 1 ad ogni gruppo o coppia che prenota la degustazione
Obbligatoria la prenotazione
Sito web: www.caladellefeluche.it
Evento Facebook https://www.facebook.com/events/289220664824653/
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