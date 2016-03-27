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Alla Dante Alighieri il Master ‘La mediazione penale e culturale’

Convegno per presentare il Master universitario di I livello dell'Università per Stranieri Dante Alighieri: aperte con precedenza le pre-iscrizioni

27 Marzo 2016 - 10:44 | di Redazione

Studenti del liceo da Vinci di Reggio Calabria in alternanza scuola-lavoro, foto di repertorio

Venerdì 1 Aprile 2016 ore 16:00 interverrà il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il Convegno è organizzato dall’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e con il riconoscimento dei crediti per la formazione forense del “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria”, al fine di presentare il Master Universitario di I Livello in “Mediazione Penale e Culturale”.

Il Master viene proposto con il precipuo intento di colmare un vuoto formativo nell’ambito dell’Amministrazione della Giustizia ed è focalizzato, in particolare, sul tema della mediazione penale e culturale e sui servizi di giustizia riparativa nell’ottica dell’individualizzazione del trattamento rieducativo e del reinserimento sociale di chi ha delinquito.

Chi può accedere al Master

Possono accedere al Master i Laureati in possesso di Diploma accademico di primo Livello oppure di Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento conseguiti presso Università italiane oppure di altro titolo di studio equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Candidati ideali del Master sono i laureati nelle discipline giuridiche, sociologiche, psicologiche, scienze sociali e laureati nel campo della mediazione linguistica che intendono approfondire le discipline professionali inerenti la mediazione penale e culturale.

L’obiettivo: formare mediatori penali e culturali

L’obiettivo primario del Master è quello di formare figure di alto profilo professionale nel settore della mediazione penale e culturale, con particolare riguardo al tema della giustizia riparativa, che potranno operare nel sistema dell’esecuzione penale e, più in genere, nell’ambito delle istituzioni ed organizzazioni pubbliche e del terzo settore che si occupano di facilitare, attraverso l’attivazione di processi di mediazione e riparazione, la costruzione e realizzazione di progetti e programmi per il recupero ed il reinserimento sociale, lavorativo ed economico delle persone provenienti dai circuiti penali (detenuti ed ex detenuti – donne, minori e stranieri) ovvero per la prevenzione dei soggetti a rischio di abbacinamento criminale. Durante il Convegno saranno aperte, con diritto di precedenza, le pre-iscrizioni al Master.

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