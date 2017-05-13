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Alla Dante Alighieri la presentazione degli Stage Formativi

Lunedì 15 maggio la firma delle convenzioni per gli stage degli studenti e dei master con Corte d'Appello, Comune, carceri reggine e Uepe

13 Maggio 2017 - 11:30 | di Vincenzo Comi

Università per Stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria

Lunedì 15 maggio p.v. alle ore 12:00 presso l’Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri”, Aula del Mediterraneo, via del Torrione 95, Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di sottoscrizione e presentazione delle Convenzioni per gli Stage Formativi degli studenti e dei corsisti dei Master della stessa Università per Stranieri, presso i seguenti Enti:

Corte d’Appello di Reggio Calabria;
Comune di Reggio Calabria;
Carcere di “Arghilla’” e “G.Panzera” di Reggio Calabria;
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria.

Presenzieranno:

  • Il Magnifico Rettore della “Dante Alighieri”, Prof. Salvatore Berlingo‘.
  • Il Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Dott. Luciano Gerardis.
  • Il Sindaco di Reggio Calabri, Avv. Giuseppe Falcomatà.
  • La Direttrice delle carceri reggine, Dott.ssa Maria Carmela Longo.
  • La Direttrice dell’Uepe, Dott.ssa Angela Marcello.
  • Il Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Reggio Calabria, Avv. Agostino Siviglia.

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