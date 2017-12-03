Sabato 9 dicembre dalle ore 18:00 si accenderanno le luminarie Natalizie alla stazione FS di Reggio Calabria S.Caterina per il raduno dei zampognari dello stretto.

Grazie alle associazioni dei zampognari di Cardeto e dell’associazione Sicilia e dintorni, l’artistica stazione di S. Caterina sarà teatro e meta di tantissimi suonatori di strumenti della nostra tradizione.

Le zampogne Sicule Calabre con il contorno di organetti,tamburelli e pipite,faranno da cornice alla Maxi Crespellata che i soci ed i volontari organizzeranno per la serata di sabato, già in queste ore l’associazione è in fermento per accogliere nel migliore dei modi i soci e gli amici di INCONTRIAMOCI SEMPRE.

Attraverso questi momenti di condivisione collettiva, l’associazione incontriamoci sempre cerca di creare quel momento di coinvolgimento di tanti cittadini che, purtroppo vivono momenti di solitudine ed emarginazione a livello sociale.

Sabato prossimo tra l’assaggio di una crespella e le dolci melodie della nostra zampogna, cercheremo di far rivivere i momenti caratteristici che precedono il Santo Natale.

Appuntamento sabato 9 dicembre dalle ore 18,00 presso la stazione FS di Reggio S.Caterina.

Fonte: il direttivo Strati Mauro Cotrupi Russo Allegra