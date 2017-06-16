Ad Architettura: Visioni progettuali per reti ciclabili

Martedì 20 giugno alle 9.30 si svolgerà, presso l’Aula magna di Architettura, il seminario conclusivo: Visioni progettuali per le reti ciclabili della Città Metropolitana dello Stretto, per presentare i percorsi e gli esiti del Laboratorio di Recupero dell’ambiente urbano dell’ultimo anno di corso della laurea magistrale in Architettura – Restauro LM4, tenuto dalla professoressa Concetta Fallanca e del Laboratorio di Progettazione Urbanistica del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura L17, tenuto dai professori Vittorio Amadio, Natalina Carrà e Antonio Taccone.

Verranno illustrate dai giovani laureandi della LM4 e della L17 le proposte progettuali elaborate nell’anno accademico 2016-2017 sul tema del cicloturismo culturale per il recupero, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, sociale e identitario del territorio della città Metropolitana dello Stretto.

Il seminario sarà un’occasione di dialogo tra il mondo dell’università, della politica e delle amministrazioni e quello delle associazioni.

Dialogheranno con gli studenti e i docenti per fornire “considerazioni e suggerimenti”, Francesca Martorano, direttore del Dipartimento PAU; Francesco Russo, assessore al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e sistema Gioia Tauro della Regione Calabria; Francesco Rossi, assessore alla Pianificazione territoriale e urbanistica della Regione Calabria; Giuseppe Bombino, presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte; Giuseppe Marino, assessore alla pianificazione sostenibile del territorio, mobilità e trasporti, Smart City, politiche europee e PON Metro del Comune di Reggio Calabria; Nuccio Barillà, giornalista e delegato nazionale di Lega Ambiente e Cinzia Oliva, presidente del circolo Legambiente di Messina.

Programma completo qui.