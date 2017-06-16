City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ad Architettura: Visioni progettuali per reti ciclabili

Il 20 giugno nell'Aula magna di Architettura il seminario conclusivo sui progetti degli studenti per le reti ciclabili e il cicloturismo culturale dello Stretto

16 Giugno 2017 - 10:09 | di Eva Curatola

Università Mediterranea di Reggio Calabria, sede del workshop del Dipartimento di Architettura

Martedì 20 giugno alle 9.30 si svolgerà, presso l’Aula magna di Architettura, il seminario conclusivo: Visioni progettuali per le reti ciclabili della Città Metropolitana dello Stretto, per presentare i percorsi e gli esiti del Laboratorio di Recupero dell’ambiente urbano dell’ultimo anno di corso della laurea magistrale in Architettura – Restauro LM4, tenuto dalla professoressa Concetta Fallanca e del Laboratorio di Progettazione Urbanistica del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura L17, tenuto dai professori Vittorio Amadio, Natalina Carrà e Antonio Taccone.

Verranno illustrate dai giovani laureandi della LM4 e della L17 le proposte progettuali elaborate nell’anno accademico 2016-2017 sul tema del cicloturismo culturale per il recupero, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, sociale e identitario del territorio della città Metropolitana dello Stretto.

Il seminario sarà un’occasione di dialogo tra il mondo dell’università, della politica e delle amministrazioni e quello delle associazioni.

Dialogheranno con gli studenti e i docenti per fornire “considerazioni e suggerimenti”, Francesca Martorano, direttore del Dipartimento PAU; Francesco Russo, assessore al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e sistema Gioia Tauro della Regione Calabria; Francesco Rossi, assessore alla Pianificazione territoriale e urbanistica della Regione Calabria; Giuseppe Bombino, presidente del Parco Nazionale d’Aspromonte; Giuseppe Marino, assessore alla pianificazione sostenibile del territorio, mobilità e trasporti, Smart City, politiche europee e PON Metro del Comune di Reggio Calabria; Nuccio Barillà, giornalista e delegato nazionale di Lega Ambiente e Cinzia Oliva, presidente del circolo Legambiente di Messina.

Programma completo qui.

Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, seminario sulle reti ciclabili

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

LegambienteUniversità MediterraneaReggio Calabria Università
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?