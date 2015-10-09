Alla Festa dell’Unità concerti di Bennato, Montecorvino e Cavallaro

Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino e Mimmo Cavallaro in versione acustica e a ingresso gratuito alla Galleria Mancuso dal 10 al 12 ottobre

Sono organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese i tre concerti previsti nell’ambito della Festa dell’Unità che si terrà in Galleria Mancuso, a Catanzaro, dal 10 al 12 ottobre prossimi.

Ingresso gratuito e versione acustica

Tutte a ingresso gratuito e in versione acustica, le tre serate sono una conferma della fiducia accordata dal segretario provinciale del Pd e presidente della Provincia Enzo Bruno al promoter catanzarese, dopo il successo registrato a settembre con gli spettacoli di Settembre al Parco.

Sebbene gli artisti abbiano concordato di esibirsi a Catanzaro senza cachet, vale a dire solo con un rimborso spese, la qualità non mancherà sia dal punto di vista organizzativo che dal quello prettamente artistico. La Galleria Mancuso sarà trasformata per l’occasione in un piccolo grande teatro, con 350 posti a sede; il palco, trattandosi di esibizioni acustiche, sarà costituito da una pedana rialzata.

Il programma delle tre serate

Il programma prevede per la prima giornata, sabato 10 ottobre, il concerto di Eugenio Bennato che, accompagnato da un chitarrista e un violoncellista, oltre che dalla ballerina Sonia Todaro, presenterà una versione acustica del suo spettacolo “Balla la nuova Italia”. Domenica 11 ottobre sarà invece il turno di Pietra Montecorvino, che presenterà, sempre in versione acustica, il suo ultimo album “Pietra a metà” uscito lo scorso maggio e dedicato a Pino Daniele e Massimo Troisi. Oltre ai dodici brani inediti del disco non mancheranno i brani più noti dell’interprete napoletana, che a Catanzaro sarà accompagnata da due musicisti. A chiudere la carrellata musicale di questa Festa dell’Unità ci sarà Mimmo Cavallaro che lunedì 12 salirà sul palco in duo. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30.