Alla Galleria Nazionale di Cosenza il concerto ‘Zefiro gentile’
Il 25 luglio apertura serale straordinaria di Palazzo Arnone, dalle 20 alle 23, con il concerto per chitarre alle 21.30 nel cortile: ingresso gratuito
17 Luglio 2018 - 12:21 | di Eva Curatola
La Galleria Nazionale di Cosenza mercoledì 25 luglio 2018 dedica al pubblico un’apertura straordinaria al di fuori del consueto orario, dalle ore 20.00 alle 23.00.
Nella cornice notturna di Palazzo Arnone, con la collaborazione del Conservatorio di Musica S. Giacomantonio, le arti visive e la musica torneranno a dialogare.
La visita serale sarà occasione per immergersi nella bellezza delle preziose opere d’arte del museo e per godere dell’appuntamento alle 21.30 con Zefiro gentile, concerto per chitarre che sarà ospitato nell’arioso cortile dell’edificio cinquecentesco.
L’ingresso è gratuito.
Zefiro gentile
Galleria Nazionale di Cosenza
Cosenza – Palazzo Arnone
Mercoledì 25 luglio 2018
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