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Alla libreria Universalia ‘Eduardo e la Scomparsa delle Voci di Dentro’

Una conferenza sulla solitudine dell'uomo contemporaneo nel teatro di Eduardo De Filippo, alla libreria Universalia di Reggio Calabria

31 Ottobre 2016 - 12:55 | di Redazione

Eduardo De Filippo, drammaturgo al centro della conferenza alla libreria Universalia

Venerdì 4 Novembre , alle ore 17.45 presso l’associazione Universalia, Domenico Rosaci terrà una conferenza dal titolo “Eduardo e la Scomparsa delle Voci di Dentro”.

La vera solitudine è quella dell’uomo che non riesce più ad ascoltarsi e a comprendersi. L’uomo che rimane preda di un “fuori” che lo invade, lo ipnotizza, lo confonde non permettendogli più di distinguere la realtà dalla fantasia.
Ce ne parla la voce potente di uno dei più grandi drammaturghi del nostro secolo, un genio del teatro che ci svela la crisi della famiglia patriarcale, la dissoluzione del tessuto sociale, e lo stato di solitudine dell’uomo contemporaneo.

Organizzatore: Associazione Culture
Luogo: Libreria Universalia, Via Treviso 41, Reggio Calabria
Data: Venerdì 9 settembre, ore 17.30
pagina facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/365297460478779/

Prof.

Ing. Domenico Rosaci
PhD, Associate Professor of Computer Engineering
DIIES Department (Dipartimento Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile)
University “Mediterranea” of Reggio Calabria

Locandina della conferenza Eduardo e la Scomparsa delle Voci di Dentro alla libreria Universalia di Reggio Calabria

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