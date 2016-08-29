Alla Luna Ribelle il rap hood politics di Guè Pequeno

Il rapper milanese porta il Squalo Summer Tour sul palco della Luna Ribelle: prevendita a 20 euro con consumazione e biglietto coppia

di Laura Maria Tavella – La Luna Ribelle il 2 settembre suona rap.

L’area concerti del noto locale reggino, che apre la scena al lungomare di Reggio Calabria, farà da palcoscenico a uno dei rapper più apprezzati sulla scena musicale: Guè Pequeno.

Guè Pequeno e lo Squalo Summer Tour

Il rapper milanese, lanciato dal grande successo con il trio hip hop Club Dogo, prima di trovare consensi e fortuna anche da solista, porterà il suo “Squalo Summer Tour” anche a Reggio Calabria, per una tappa fortemente voluta dalle organizzazioni reggine Share,Famous ed Elitè.

Guè Pequeno torna così on the road, dopo il grande successo del tour invernale nei club di tutta Italia.

Vero, l’ultima raccolta portata sul palco

Sul palco della Luna Ribelle, l’artista milanese porterà anche “Vero” , la sua ultima raccolta uscita a giugno 2015 per le etichette discografiche Universal e Deaf Jam Recordings, composta da 14 brani ai quali hanno collaborato molti colleghi del calibro di Peppino di Capri e J-Ax.

Promosso dagli scaricatissimi singoli “Le bimbe piangono“, “Interstellar“, Equilibrio” e “Fiumi di champagne“, “Vero” si è certificato disco d’oro in Italia con oltre 25.000 copie vendute.

Come Guè Pequeno, dunque, pochi altri o, sarebbe meglio dire, nessuno. L’artista è riuscito nell’ intento di dichiarare la propria individualità musicale, staccandosi dai Club Dogo, senza però snaturarsi.

Un’impresa difficile, in un momento in cui la discografia è regolata da leggi di mercato che esulano totalmente dalla qualità e dal talento espresso dagli artisti, un momento fatto di passaggi radiofonici senza criteri e gara a colpi di views su Youtube.

In questo clima di incertezza e confusione c’è ,però, un’unica certezza: la capacità del Guercio a descrivere perfettamente vizi e peculiarità tipiche del nostro tempo, fatto di “selfie tutti uguali co la bocca da papera” e da chi “ha perso l’equilibrio sbandato al vento”, giusto per citare alcuni suoi pezzi.

L’occasione del 2 settembre è, quindi da non perdere, per assistere al live di Guè Pequeno: affrettati ad acquistare la tua prevendita, i biglietti sono in esaurimento !

Prevendita e biglietto coppia

Il costo della prevendita singola è di €20 compresa una consumazione. Sarà inoltre disponibile un biglietto coppia che garantirà l’accesso al costo di €30.

Per info e prevendite, visita la pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/944841128974732/