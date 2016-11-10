Alla Mediterranea il convegno Life Cycle Sustainability Assessment

Mercoledì 16 novembre alle ore 9.00, presso l’Aula Magna di Architettura dell’Università Mediterranea, si terrà il convegno “Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA): Esperienze e casi studio a supporto della valutazione della sostenibilità” con la partecipazione di esperti nazionali.

Il convegno presenta il ruolo della LCA nelle scelte operative e strategiche verso la sostenibilità, attraverso la presentazione di casi studio in edilizia, energia, agroalimentare, chimica e infrastrutture di trasporto.

Cos’è la LCA e a cosa serve

LCA è un metodo che valuta l’impatto sull’ambiente nel ciclo di vita di un prodotto o un servizio, dal reperimento delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso riciclaggio e dismissione finale. È uno strumento scientifico adatto a perseguire iniziative di sviluppo sostenibile, permettendo di valutare, in un’ottica di bilancio complessivo del processo, gli impatti ambientali potenziali connessi all’introduzione di innovazioni tecnologiche o di processo in un ciclo produttivo.

Tale strumento permette d’intervenire sulle fasi critiche del processo produttivo, monitorare nel tempo gli impatti, identificare opportunità per diminuirli e valutarne i benefici. Le sue applicazioni sono innumerevoli, dal settore privato a quello pubblico: sviluppo e miglioramento di prodotti/processi, marketing ambientale, ecodesign dei prodotti, pianificazione strategica e attuazione di politiche pubbliche ambientali.

Chi organizza il convegno

Il convegno è organizzato dal LCA Working Group interdipartimentale dell’Università di Reggio Calabria, costituito da professori e ricercatori impegnati da anni in attività di ricerca nel settore della LCA (Life Cycle Assessment) con il contributo dell’Ateneo, il patrocinio dell’Associazione Rete Italiana LCA e in collaborazione con gli ordini professionali degli agronomi, degli ingegneri e dei chimici di Reggio Calabria, con il rilascio di crediti formativi professionali per i partecipanti.

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