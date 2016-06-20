Alla Mediterranea il seminario sul progetto del parco a Ciccarello

Mercoledì 22 giugno si svolgerà presso l’Aula magna di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria il seminario conclusivo: Il progetto del parco urbano per l’area della ex polveriera di Ciccarello, a conclusione del Laboratorio di Recupero dell’ambiente urbano dell’ultimo anno di corso della laurea magistrale in Architettura – Restauro, classe LM4, tenuto dai proff. Concetta Fallanca, Natalina Carrà e Antonio Taccone.

Gli esiti progettuali per l’ex polveriera

Verranno illustrati dai giovani architetti, laureandi della LM4, gli esiti progettuali dell’esperienza di rigenerazione urbana per l’area dell’ex polveriera del quartiere di Ciccarello, scelta per le applicazioni progettuali e, in generale, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio sociale e identitario di Reggio Calabria che si avvia al percorso verso una nuova dimensione, non solo spaziale, di città metropolitana.

Nel corso del seminario presenteranno la loro esperienza legata all’alternanza scuola lavoro gli studenti dell’Istituto Boccioni Fermi, che a seguito delle attività intraprese seguendo il Laboratorio di Recupero dell’ambiente urbano, hanno prodotto lavori integrativi al progetto del Parco Urbano per le competenze dei loro settori specifici: Servizi all’Agricoltura e sviluppo rurale e Manutenzione e Assistenza tecnica.

Dialogo tra didattica, enti e mondo del lavoro

Il seminario sarà inoltre un’occasione di dialogo tra la didattica, le amministrazioni/enti e il mondo del lavoro. È prevista infatti la presenza di Francesca Martorano, direttore del dipartimento PAU; Manuel Pulella, dirigente settore Urbanistica e Smart city, Comune di Reggio Calabria; Patrizia De Stefano, presidente dell’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria; Nuccio Barillà, giornalista e dirigente nazionale di Lega Ambiente, la Dirigente e i docenti responsabili dell’esperienza “alternanza scuola lavoro” dell’Istituto Boccioni Fermi: dott. Annarita Galletta, proff. Pasquale Vazzana e Giuseppe Davoli.

Sono inoltre invitati a partecipare i docenti del Corso di Studio Magistrale in Architettura – Restauro del PAU.