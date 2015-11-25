Alla Mediterranea ‘Landscape in progress: idee e progetti per la Città Metropolitana’

Il 24 novembre 2015 alle ore 15.00 dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è aperta la mostra Landscape in_Progress: idee e progetti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, curata da Ottavio Amaro e Marina Tornatora, Dipartimento Architettura e Territorio_dArTe.La mostra si propone di investigare l’idea di Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso un punto di vista mobile capace di cogliere ed elencare valori e immagini di una realtà complessa ed eterogenea nelle sue articolazioni territoriali.

L’esposizione si muove attraverso sei sezioni paesaggistiche che non rappresentano solo ambiti tematici ma interpretazioni possibili di quella materia concreta, costituita da 97 comuni, sulla quale operare una visione di città. Legante dei sei paesaggi è il corridoio verde, proposto come infrastruttura fisica morfologica paesaggistica, connessa alla realtà agricola e produttiva, capace di unificare e identificare, in una sorta di archeologia naturale, i territori variegati della nuova realtà. Concependo la città e il territorio non come luoghi che esercitano un attrito l’uno sull’altro, il paesaggio agrario esistente può configurare poliedriche realtà in una visione strategica complessiva anche in relazione alle questioni ambientali, climatiche e alla nuova dimensione ecologica. L’apparato di conoscenza è completato dal contributo di 135 Call di studiosi, architetti e artisti, selezionati da un comitato scientifico internazionale, che presentano ricerche, progetti e prefigurazioni originali sui principali elementi caratterizzanti l’immagine e l’identità dei lunghi e rappresentano possibili scenari futuri, come riflessione di un pensiero collettivo sia sul piano della descrizione dell’esistente che quello della sua capacità di prefigurazione progettuale. La mostra sarà inaugurata con la Lectio magistralis, Architecture Thinking da Odile Decq che è Fondatrice e Direttore della scuola Confluence, Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture di Lione (Francia) sede del master sul Challenging Public Space nelle città del Mediterraneo.

Organizzazione mostra

Le elaborazioni originali del gruppo di ricerca sono corredate da un modello tridimensionale in scala 1:50.000 (dimensioni m 2.80X2.80) della Città Metropolitana di Reggio Calabria realizzato con stampante 3D che, attraverso proiezioni digitali, fa da supporto ad una lettura incrociata dei dati e degli elementi caratterizzanti i diversi luoghi e le condizioni territoriali.

Accanto al modello è previsto uno Pavimento digitale come sperimentazione di una comunicazione multimediale che simula l’esperienza del paesaggio

Sei video proiezioni raccontano le sezioni di paesaggio della ricerca:

I paesaggi infrastrutturali: I porti, i viadotti, i ponti;

I paesaggi del mito:La forza e la potenza evocativa di un immaginario che ha profonde memorie storiche nei luoghi, a partire dall’Area delloStretto;

I paesaggi agrari:I sistemi agricoli e la forma del paesaggio attraverso la morfologia di piane, pianori e terrazzamenti;

I paesaggi della rovina:Le rovine archeologiche, le rovine industriali, le rovine urbane contemporanee;

I paesaggi dell’acqua:Le dighe, i fiumi e le fiumare tra Tirreno e Ionio.

I paesaggi urbani:Il sistema insediativostorico e contemporaneo, da quello policentrico della Piana, alla conurbazione dello Stretto, al sistema a pettine della linea ionica.

– 135 pannelli presentano le Call selezionate.

La ricerca e gli elaborati della mostra sono pubblicati su un e-book – Gangemi editore – con presentazione di Michael Jacob e referee di un comitato scientifico internazionale.

La mostra è organizzata dal gruppo di ricerca Landscape in-Progress – responsabili scientifici Ottavio Amaro e Marina Tornatora

Team: Beniamino Fabio Arco, Serena Borrello, Maria Rossana Caniglia, Alessandra De Gaetano, Alessandro De Luca, Giovanna Falzone, Domenico Fazzari, Antonio Forgione, Lucia La Giusa, Lucrezia Marino, Francesca Mazzone, Cristiana Penna.