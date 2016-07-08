Alla Mediterranea spazio pubblico e attività commerciali nei processi di rigenerazione urbana

Dodici laureandi del dArTe lavorano per due settimane su tre aree commerciali di Messina in un workshop con Virginia Commonwealth University e Università di Messina

Lunedì 11 luglio 2016 alle ore 11, presso la Sala riunioni della Nuova residenza universitaria di via Roma, avrà inizio il Workshop di progettazione, inserito nell’ambito delle attività relative all’Atelier di tesi di laurea del Dipartimento Architettura e Territorio (Università Mediterranea di Reggio Calabria), incentrato su “Spazio pubblico e attività commerciali nei processi di rigenerazione urbana” per il coordinamento del prof. Giuseppe Fera, in collaborazione con i i professori Alessandra Barresi, Gabriella Pultrone ed Antonello Russo.

Il Workshop, organizzato in collaborazione con la Virginia Commonwealth University di Richmond e l’Università di Messina, ha come tema la rigenerazione urbana di tre aree individuate all’interno del comune di Messina, caratterizzate da una significativa presenza di attività commerciali che, adeguatamente valorizzate e sviluppate, possono rappresentare uno dei motori per la riqualificazione urbana.

Il workshop si svilupperà per due settimane e si concluderà con la presentazione dei progetti venerdì 22 luglio. Sono previsti sopralluoghi nelle aree interessate al progetto ed incontri con i diversi portatori di interesse: imprese commerciali ed artigiane, professionisti, associazioni di cittadini.

Partecipano 12 studenti del dArTe, laureandi in Architettura, e 7 studenti provenienti dal Dipartimento di Urban e Regional Planning dell’Università di Richmond, che saranno suddivisi in tre gruppi.

Il workshop rappresenterà per i partecipanti una preziosa occasione di lavoro e confronto pluridisciplinare che potrà certamente arricchire l’esito progettuale.

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