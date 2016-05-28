Alla Provincia, la presentazione ‘Noto InfioraTa…urianova’
Dal 3 al 5 giugno Taurianova si veste di fiori con l'evento della Pro Loco: lunedì la presentazione a Palazzo Alvaro
28 Maggio 2016 - 17:59 | di Vincenzo Comi
Si svolgerà lunedì mattina alle ore 11 presso la sala Biblioteca di Palazzo Alvaro la presentazione dell’iniziativa “Noto InfioraTa…urianova”, l’evento che dal 3 al 5 Giugno vestirà di fiori il territorio cittadino ed arricchirà di arte l’anima del paese.
La ribalta culturale dell’iniziativa è figlia dell’impegno, della passione, del lavoro certosino dei soci dell’associazione “Pro Loco Taurianova Nel Cuore”, orgogliosi di veder apprezzati e riconosciuti gli sforzi per una manifestazione che doterà una città intera di un primato culturale da esportare in ogni parte di mondo.
Dalla simbiosi naturale che si instaura tra cultura e legalità, prende forma il progetto di sviluppo e crescita dell’intera cittadinanza taurianovese.
I dettagli dell’iniziativa saranno debitamente sciorinati dal consigliere provinciale Francesco Cannizzaro, dall’assessore alla Cultura e Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo, dal presidente della Pro Loco Francesco Bellantonio, dal segretario dell’associazione Nello Stranges, il sindaco di Taurianova Fabio Scionti, il neo presidente Umpli Giuseppina Ieraci.
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