Alla stazione di S.Caterina pittura, foto e attrezzi vitivinicoli
Domenica 11 novembre alla stazione FS di Santa Caterina mostra tra pittura, foto e attrezzi vitivinicoli, incontri su vino e salute e degustazione del novello
06 Novembre 2018 - 14:24 | di Eva Curatola
Si preannuncia una Domenica ricca di contenuti culturali, e non solo, quella dell’11 Novembre presso la Stazione FS di RC S.Caterina, in occasione dell’appuntamento con “Arte in Stazione”, sapientemente diretto dal maestro Alessandro Allegra.
Il programma, per il giorno di S.Martino, prevede la mostra “Tra Pittura, Foto ed Attrezzi Vitivinicoli”, a cura della Bottiglieria 2010 Pellarese, aperta dalle ore 17.00 alle 21.00
Alle 18.00, per restare in tema cultural-enologico, dopo i saluti del Dott. Ninni Tramontana , presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Dott. Vincenzo Montemurro, cardiologo di fama internazionale, affronterà il tema, dal titolo provocatorio, “È giunta l’ora che il cardiologo consigli di bere un bicchiere di vino a tavola?
“.
A seguire, Il Prof. Daniele Castrizio ci condurrà, attraverso immagini, aneddoti e approfondimenti, nella storia del vino nella Magna Graecia ( a testimonianza dell’importanza del tema, sottolineiamo che nella provincia di Reggio Calabria esistono ancora dei palmenti di epoca Bizantina, non ancora tutelati dallo Stato).
Come da tradizione, successivamente, degusteremo il vino Novello della pregiata Azienda vinicola Tramontana, accompagnato dal buffet curato dall’associazione e dal gelato al vino Greco di Bianco Ceratti, a cura dell’antica Gelateria Cesare.
Confermate le importanti presenze delle Aziende Vinicole Tramontana e Ceratti, produttrice del famosissimo ed antico Vino Greco di Bianco.
Fonte: Il Direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cutrupi
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie