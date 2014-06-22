Alla Villa Comunale di RC “Un pesciolino rosso per il laghetto”

I bambini hanno liberato i pesciolini rossi portati da casa nel laghetto della Villa Umberto I, con l'aiuto dei volontari della Protezione Civile comunale

L’iniziativa proposta dalla Dirigente comunale Dott.ssa Carmen Stracuzza resa in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Reggio Calabria denominata “Un pesciolino rosso per il laghetto” è stata favorevolmente accolta dalla comunità cittadina.

La riqualificazione della Villa Comunale “Umberto I” risulta, infatti, essere uno degli l’obiettivi principali dell’amministrazione comunale. Tristemente nota per il degrado e l’incuria che l’hanno contraddistinta in questi ultimi anni, la Villa, si riscopre, oggi, un area completamente rinnovata ed accogliente: ritrovo per i cittadini e fiore all’occhiello per la stessa Città.Ripartendo dalla ripopolazione del laghetto, si punta a far risplendere la Villa Comunale quale gioiello di biodiversità e polmone verde nel cuore della Cittå di Reggio Calabria.

Per tale progetto, la dirigente al settore “Politiche Ambientali” si è avvalsa dei volontari di Protezione Civile in forza al Comune della Città reggina che hanno garantito un servizio efficace ed efficiente aiutando i bambini a liberare nel laghetto i pesciolini rossi portati da casa da ognuno loro.

Un luogo pubblico che finalmente, dopo tanti anni di incuria e di abbandono, torna a vivere, sperando che questo sia il segno tangibile che le sorti di questa città possano tornare a risollevarsi grazie alle decisioni dell’amministrazione comunale che a quanto pare, ha deciso di non trascurare l’importante ruolo che i volontari potranno offrire al servizio delle Città.