Alla villetta De Nava la mostra Elements

I quattro elementi: un tema da sempre al centro della riflessione filosofica dell’Uomo, interpretato artisticamente da Negr Art ( Eleonora M. Barbaro, pittrice e poetessa) e Alessandro Gallo (grafico e fotografo), che si propongono in una doppia personale dal titolo “Elements”.

“La continua oscillazione tra l’amore segreto e la lotta palese con ciò che ci circonda: la terra che ci nutre, l’acqua che disseta, l’aria che in noi respira e il fuoco che riscalda è – nelle parole degli artisti- il leit motiv che vive nel dialogo aperto tra opere pittoriche e fotografiche o elaborazioni grafiche e l’arte della parola”.

All’interno della manifestazione, che ha il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e che sarà introdotta dal dott. Franco Arcidiaco, sono previsti due approfondimenti culturali al fine di affrontare la tematica della mostra sotto il profilo medico, quello letterario, quello filosofico e con un ulteriore confronto artistico.

Vernissage Giovedì 17 novembre 2016 alle ore 17:00 presso la Villetta “De Nava” ( a fianco della Biblioteca Comunale).

La mostra sarà visitabile dal 18/11/2016 al 2/12/2016, rispettando i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ingresso Gratuito.

E’ possibile prenotare visite guidate gratuite per le scolaresche.

Info e contatti:

E-mail: embarbaro@virgilio.it

Cellulare: 334/ 21 41 346