Sarà il gruppo rock reggino dei Kastigo ad animare la serata di Domenica 9 all’Arena dello Stretto. L’evento, inserito nel calendario degli eventi per le Feste Mariane, avrà inizio a partire dalle 22:00.

I Kastigo proporranno la loro musica energica e coinvolgente, una scaletta che pesca a piene mani nel repertorio decennale della band, aggiungendo qua e la il personalissimo riarrangiamento di qualche grande classico del rock italiano come ad esempio “Il Chitarrista” di Ivan Graziani.

Tra i pezzi che verranno proposti anche i recenti e ben accolti dalla critica “Contrabbando” e “Lo Specchio”, brani con i quali la band reggina ha conquistato la partecipazione all’ultimo Sanremo Rock e vinto il Febea Rock Contest.

La serata dell’Arena sarà occasione per presentare il loro ultimo cd autoprodotto, raccolta del loro percorso decennale. I Kastigo sono Vins Di Bello (voce e chitarra), Elio Tomeo (voce e chitarra), Francesco Donato (basso) e Demetrio Caridi (batteria).