All’Arena dello Stretto ‘La Grande Bellezza’
Dalle 21.30 un dibattito con studiosi, imprenditori e istituzioni racconta la città in tutte le sue forme, seguito dalla musica di Radio Touring 104
12 Agosto 2016 - 17:43 | di Vincenzo Comi
Questa sera 12 agosto all’Arena dello Stretto, a partire dalle ore 21.30, serata dedicata alla città di Reggio Calabria per raccontare la sua bellezza in tutte le forme.
Dibattito con: prof. Daniele Castrizio (docente universitario e archeologo), dott. Francesco Zuccarello (Touring Club Italiano), il dott. Vittorio Caminiti (Accademia del Bergamotto), dott. Giovanni Santoro (Presidente Confcommericio RC), prof. Giuseppe Bombino (Presidente Parco Nazionale Aspromonte), avv. Riccardo Mauro (Consigliere Metropolitano Reggio Calabria).
A seguire la buona musica di Radio Touring 104 con il Dj Filippo Lopresti.
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