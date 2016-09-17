All’Arena dello Stretto l’evento ‘Match it Now’
Il 17 e 18 settembre sul Lungomare Falcomatà stand, attività sportive gratuite e raccolta straordinaria di sangue con l'autoemoteca Avis
17 Settembre 2016 - 12:25 | di Vincenzo Comi
L’ADMO (ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO) organizza un evento inserito nel programma “Estate Reggina 2016” nelle date 17 e 18 settembre presso l’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importante tematica della donazione del midollo osseo.
Unitamente all’ADMO, come richiesto del Centro Nazionale Sangue e del Centro Nazionale Trapianti, nell’organizzazione dell’evento sono coinvolte le seguenti Associazioni:AVIS COMUNALE REGGIO CALABRIA, AVIS REGIONALE, AVIS PROVINCIALE, ADSPEM FIDAS, GADCO, ADOCES, AIL, PROTEZIONE CIVILE.
Raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca
L’evento prevede una Raccolta di Sangue Straordinaria con l’autoemoteca dell’ AVIS Comunale di Reggio Calabria – domenica 18 Settembre dalle ore 8 alle ore 12.
Per la realizzazione dell’evento l’ADMO si avvarrà della collaborazione gratuita delle seguenti Associazioni Sportive:
- AREA 51 FITNESS (che allestirà un’area relativa all’svolgimento dello spinning, dello stirfit, pilates, Kangoo, Fitrebound)
- S.D. MARCO MONTOLI con L’ ASSOCIAZIONE DUE RUOTE PER MARCO E LA TEAM SWORD (che realizzeranno un percorso di gimkana per bambini con le bike)
- ASSOCIAZIONE CLOWN Vivere In Positivo (che intratterranno chiunque si avvicinerà agli stand associativi).
Il programma di sabato 17 e domenica 18 settembre
Lo svolgimento del programma prevede:
SABATO 17 SETTEMBRE 2016
MATTINA: montaggio impianti e stand con relativo posizionamento attrezzature;
POMERIGGIO: Gimkana in bike per i bambini ed area fitness a disposizione della cittadinanza con punto informazioni attivo per il reclutamento di nuovi donatori di midollo osseo e/o sangue;
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016
MATTINA e POMERIGGIO: raccolta straordinaria di sangue con l’autoemoteca dell’Avis Comunale di Reggio Calabria (dalle ore 8 alle ore 12)con relative tipizzazioni per iscrizione al Registro dei Donatori e svolgimento di attività sportive (zumba, pilates, Kangoo, spinning) con turni orari per consentire alla cittadinanza di poter partecipare gratuitamente.
L’Arena dello Stretto verrà adibita in parte al montaggio degli stand delle Associazioni indicate ed in parte all’area sportiva al fine di consentire alla cittadinanza di poter partecipare gratuitamente all’attività che maggiormente interessa.
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