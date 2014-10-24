All’auditorium Clara Travia Cassone il convegno “Dalla diagnosi infausta alla speranza della terapia prenatale”

Una due giorni sul senso della vita e sulla terapia prenatale nata da una storia vera di due giovani reggini, con relatori da Roma e Messina

Gaetano e Valentina lo avevano desiderato questo bambino. Ma un giorno, al terzo mese di gravidanza, scoprono che Matteo ha una grave malformazione. Matteo non ce la può fare a sopravvivere ma i suoi genitori decidono di proteggerlo, di non abbandonarlo. Matteo nasce, viene battezzato e poi muore. Ma nella mente e nel cuore di Gaetano e Valentina restano i baci dati a quel corpicino appena nato, il suo profumo di vita e la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. Come qualunque genitore avrebbe fatto.

Una storia vera all’origine del convegno

Da questa storia vera, con protagonisti due giovani reggini, nasce la due giorni sul senso della vita e sulla incompatibilità alla vita promossa in collaborazione con la Federazione Calabrese dei Consultori di ispirazione cristiana, l’Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici e la Fondazione Clara Travia Cassone.

Un convegno dal titolo “Dalla diagnosi infausta alla speranza della terapia prenatale” si terrà sabato 25 ottobre presso l’auditorium Clara Travia Cassone, in via Umberto Boccioni a Reggio Calabria con inizio alle ore 16.Interverranno il dott. Antonio Oriente (Dirigente Dipartimento Tutela Materno Infantile Asp Messina) e il prof. Giuseppe Noia (Docente di Medicina dell’Età Prenatale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e Primario Day hospital di ostetricia – Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente al Policlinico Gemelli). Ci sarà spazio per le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona storie simili a quella di Gaetano Mazzacuva e Valentina Arcati.

Il momento di preghiera di domenica 26 ottobre

Domenica 26 ottobre alle ore 19 appuntamento presso i locali della parrocchia di San Luca Evangelista a Reggio Calabria per un momento di preghiera e di riflessione sulla preziosità della vita umana nel grembo materno